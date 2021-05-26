乙太幣有機會超越比特幣 成數位保值主流？

國際貨幣具備的三大功能─交易媒介、記帳單位、價值儲存，乙太幣扮演其中二者。（路透）

比特幣 雖然率先問世，但未來就保值功用而言可能不如乙太幣 。高盛 （Goldman Sachs ）認為，乙太幣「大有機會」超越比特幣，扮演數位的主要價值儲藏（store of value）的功用。

經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）上周也有類似看法，他說，資產需要現金流或效用來決定其基本價值，比特幣兩者都沒有。

高盛則在報告中說，乙太幣在非同質化代幣（NFT）和去中心化金融（DeFi）是受青睞的交易媒介，每秒處理交易能力也高於比特幣。

高盛說：「DeFi和NFT使用加密幣日益普及，乙太幣在應用加密技術上將建立先發優勢。」

乙太幣2.0 每秒處理交易能力可望達到3000，乙太幣卻只有7。相較之下，Visa每秒處理交易可達6.5萬，但一般只有大約2000。

高盛指出，乙太幣除在數位交易媒介中日益普及外，這個平台也「有潛力成為一個可靠資訊的龐大市場」，原因在於資訊可以透過乙太坊（ethereum）安全存放於去中心的帳簿。這些資訊可因此代幣化並被交易。

高盛說：「乙太坊擁有在一個全球分散式伺服器運作的好處，不必像亞馬遜和微軟採集中化的管理，如此可以為分享個資提供解方。」

不過，乙太幣在市值上要超越比特幣還有一大段路要走。從CoinMarketCap數據來看，乙太幣周二為止市值為2980億美元，遠不如比特幣的7070億美元。