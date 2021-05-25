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「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

編譯葉亭均／綜合報導
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

有「科技女股神」封號的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）向來是華爾街中對未來科技的最大擁護人士，但她卻剛錯失太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）的強勁漲勢，在股價反彈前幾乎出清持股。

維珍銀河股價近期大幅反彈回升，在截至24日的過往三個交易日漲幅達28%。彭博資訊彙編的數據顯示，伍德的方舟投資管理公司此前大幅削減持股，僅剩下45股。

隨著布蘭森的維珍銀河出現技術性問題、與貝佐斯和馬斯克的太空公司競爭加劇，伍德的基金從5月開始逐步出脫維珍銀河持股。

在維珍銀河股價於2月創新高時，方舟持有該公司170萬股，價值超過1億美元。但到了5月初，維珍銀河股價已下跌超過60%，方舟則加碼持股至200萬股，價值4500萬美元。

維珍銀河股價25日下跌4.8%至每股25.59美元，仍較紀錄高點跌逾50%，但過去兩周已反彈上漲73%，主要因一趟成功試飛恢復市場對其太空旅遊商業化願景的信心。

方舟的自動化科技和機器人基金ETF曾經持有大量維珍銀河股票，但現在已出清。3月底成立的方舟太空探索與創新基金原先擁有超過22萬股，價值700萬美元，現在僅持有寥寥幾股，價值約1200美元。

方舟的發言人並未回應彭博資訊相關的評論請求。

實際上，不僅伍德的基金錯失維珍銀河的反彈行情，Social Sentiment ETF也在維珍銀河反彈前賣出持股，上周全數出清。

股價 太空 投資

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