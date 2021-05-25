科技股回吐升幅 道指中止連三漲

由於市場陷入進退兩難，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。(美聯社)

由於市場陷入進退兩難，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。

受能源股拖累，史坦普500指數 下跌8.92點或0.21%至4188.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數收盤微跌4點或0.03%至1萬3657.17點。道瓊工業平均指數下跌82.44點或0.24%至3萬4311.54點，終止連3日走升，盤中一度上漲逾100點。

大型科技股蘋果和Netflix都回吐早盤漲幅，收盤下跌。華盛頓特區總檢察長拉辛(Karl Racine)表示，將依反托拉斯起訴電商巨頭亞馬遜 ，亞馬遜股價承壓。他聲稱亞馬遜不公平地提高消費者售價，抑制創新。但是，該股最終收漲0.43%。

航空公司和郵輪公司為大盤提供一些支持。聯航上漲1.5%，該公司稍早表示，由於經濟重啟，5月旅遊購買機票獲利率突破2019年水平。波音也上漲1.39%。挪威郵輪和皇家加勒比海都上漲超過3%。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中表示：「在聯準會(Fed)決定是否縮減購債時間表的下個大事件之前，股市基本上持平。」「直到我們對Fed逐漸縮表和通膨長期前景有更清晰的認知之前，要習慣這種漸進式的波動走勢。」

最近劇烈波動的比特幣 在24日趨於穩定。在馬斯克(Elon Musk)表示與礦工就永續性進行討論後，比特幣價格反彈。

持有比特幣的特斯拉下跌0.29%。加密貨幣交易所Coinbase上漲7.59%，該股也因被摩根大通(JPMorgan)評為買入而獲提振。

主要股指24日上漲，因新冠病例數降至去年6月以來最低水平。Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，24日走勢「是由通膨憂慮獲緩解所驅動的」。「上周後半段有關債券和商品市場通脹擔憂開始緩解的證據開始推動股市，一路持續到今天。」

他說：「隨著殖利率和通膨擔憂緩解，包括科技在內的成長型股票已重新成為市場領漲主力。」