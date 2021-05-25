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人民幣升破6.40 創近3年新高

記者林則宏／即時報導
人民幣兌美元匯率近期表現強勁，在岸與離岸匯率均來到近三年新高。(記者林則宏／攝影)
人民幣兌美元匯率近期表現強勁，在岸與離岸匯率均來到近三年新高。(記者林則宏／攝影)

外資持續湧入推升A股大漲，也帶動人民幣兑美元匯率飆升，在岸與離岸人民幣25日都創下近三年新高。離岸人民幣周二午盤更升破6.40來到6.3947，在岸人民幣兌美元盤中最高為6.4017，也已逼近6.40關口。

中國外匯交易中心25日公告，人民幣兑美元中間價報6.4283，上調125基點。人民幣即期匯率25日則收在6.4078，上漲215個基點。

中新社旗下新媒體《中新經緯》指出，人民幣匯率2至3月曾出現貶值走勢，人民幣兑美元即期匯率從2月25日的6.45，一路貶至3月30日的6.57。但4月以來，人民幣又重歸強勢。

對於離岸人民幣25日升破6.40，《財新網》報導，招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽表示，原因之一是A股大漲引來的北向資金帶動，此外還與美元指數疲軟有關，當日非美元貨幣整體表現都較為強勁。

25日A股三大股指漲幅都超過2%。其中，上證綜指收報3,581.34點，漲幅2.40%；深證成指收報1萬4,846.45點，上漲2.34%；創業板指數則上漲2.79%。當日外資凈買入人民幣217.23億元，創歷史新高。

財新網指出，疲軟的美元指數也是人民幣匯率升值的有力支撐。25日，美元指數持續在90點位下方徘徊。

中信證券研究所副所長明明認為，4月美國受到實際利率下滑、美國經濟復甦動能放緩和，以及歐洲地區經濟修復等因素影響，美債收益率和美元指數呈現下跌趨勢。

此外，5月以來美國就業疲弱和通膨飆升，引發美債收益率和美元指數波動，進而導致人民幣匯率出現波動；同時，中國對外貿易的高景氣度、經濟修復和自身綜合實力發展帶動的資產吸引力提升，也提高了人民幣需求，推動人民幣幣值的提升。

財新網引述分析人士看法指出，在離岸人民幣兌美元突破6.40後，在岸人民幣兌美元匯率突破此一關口將只是時間問題。

德國商業銀行新興市場經濟學家周浩預期，人民幣兌美元處於6.40下方不會太長，可能基本就在6.4上下波動。因為大陸出口會很快減速，目前美元的走勢也沒有方向。

但中信證券研究所副所長明明則認為，隨著中國自身經濟實力增強，人民幣國際化及金融市場持續開放，人民幣匯率仍具備走強動能，人民幣兑美元匯率甚至可能觸及6.20。

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