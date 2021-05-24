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Fed是認真的 理事談由央行支持的數位美元

編譯季晶晶／綜合報導
美國聯邦準備會理事布蘭納德。（路透）
美國聯邦準備會理事布蘭納德。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦準備理事會（Fed）對數位美元愈發認真。

Fed理事、負責金融穩定委員會的布蘭納德（Lael Brainard）提出，發行由央行支持、安全的數位貨幣，將能創建一個更有效率的支付體系，並向傳統銀行服務不足的美國人擴大金融服務。

布蘭納德24日以視訊向CoinDesk會議發表演說：「今日，在付款之後，消費者和企業得以取用資金的速度，有很大的差異。技術進步，包括使用分散式記帳和智慧合約，可能從根本上改變支付活動的進行方式。」

日前，Fed主席鮑爾宣布，央行將於今年夏季公布一份文件，說明理事會對於數位美元相關收益和風險的看法。雖然比特幣之類的加密貨幣也是數位貨幣，但是央行數位幣會受到央行控管，而非由分散式網路自行運作，與當前的加密幣有根本上的不同。

布蘭納德沒有特別指明加密貨幣月，但她表示，「新型態的私人貨幣」可能增加金融體系的風險，可能破壞對消費者的保護，「相較下，數位美元會是一種供大眾使用的新央行貨幣」，引進「安全的」央行數位貨幣，能減輕這種風險。

在此同時，中國大陸取締加密幣的開採和使用之際，中國人民銀行正在研究開發數位人民幣。

根據布蘭納德，這場疫情不僅加速向數位支付移動，也凸顯能安全及時進行金融交易的重要性。她說：「儘管透過直接存入銀行帳戶，紓困款大多能很快撥付，但對於沒留最新銀行帳戶資訊給國稅局的家庭，以預付卡和支票方式發放救濟金，要花上數周的時間。」用數位貨幣的話，發放作業會「更快、更便宜、更無縫進行」。

貨幣 央行 美國

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