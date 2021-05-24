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比特幣粉受夠了 喊話馬斯克「專心造車 別再推文」

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克24日推文表示，他與北美比特幣礦工就數位貨幣的永續性進行積極討論。（路透）
特斯拉執行長馬斯克24日推文表示，他與北美比特幣礦工就數位貨幣的永續性進行積極討論。（路透）

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於推特發文表示，他與北美比特幣礦工就數位貨幣的永續性進行積極討論，比特幣價格應聲上漲約4％。但許多比特幣粉絲受不了馬斯克最近影響數位貨幣價格大跌，紛紛向他喊話，請不要再推文了。

財經網站CNBC報導，根據Coindesk的數據，美東時間24日下午3時42分左右，比特幣的交易價格約3萬8074美元，馬斯克推文：「與北美比特幣礦工談過。他們承諾會公布當前和計畫中的再生能源用量，並交給礦工WW進行。看來前途光明。」

熱中購買比特幣的上市公司Microstrategy的執行長Michael Saylor稍後也跟進推文說，他主持了一場會議，由馬斯克和促成組織比特幣礦業協會（Bitcoin Mining Council）的部分礦工進行對談，以提倡數位幣的永續性。

幾分鐘之內，比特幣飆升到超過3萬9500美元。整體而言，過去24小時的漲幅是逾17％。

但比特幣、狗狗幣和其他數位貨幣近幾周大跌超過40%，馬斯克雖然不是這場價格殺戮戰的唯一因素，但他顯然沒幫上什麼忙。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，無論是本月上旬上「周六夜現場」節目開玩笑說狗狗幣是「哄抬」，還是突然頓悟比特幣挖礦不利於環境，加密貨幣多頭人士都受不了馬斯克對價格的影響力，喊話希望他停止推文，專注造車。

加密幣借貸平台Celsius創辦人兼執行長Alex Mashinsky說：「盲目跟隨馬斯克的人虧損了一大筆錢。他們可能受傷慘重，再也無法復原。對於如何解釋這些資產和風險，加密幣社區必須更負責。」

投資人和分析師尤其擔心，所有加密貨幣的行情幾乎都跟著比特幣和狗狗幣的漲跌走，部分原因在於馬斯克對兩者發表撼動市場的推文。包括加密貨幣天使投資人和顧問Eloisa Marchesoni在內的人士表示，並不樂見馬斯克導致價格大幅波動。

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