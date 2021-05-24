科技+經濟重啟 道指上揚186點

在科技和通訊服務類股帶動下，美股攀升。(美聯社)

科技股和受惠經濟重啟的股價領漲，美股攀升。

道瓊工業平均指數上漲186.14點或0.54%至3萬4393.98點。在科技和通訊服務類股帶動下，史坦普500指數上漲41.19或0.99%至4197.05點。那斯達克綜合指數上漲190.18點或1.41%至1萬3661.17點，Alphabet、臉書和微軟股價均上漲逾2%。

隨著加密貨幣反彈，科技股擺脫比特幣 上周末的頹勢。該加密貨幣23日跌破3萬2000元，24日反彈20%至3萬9000元以上。比特幣價格19日一度跌至略高於3萬元，為1月底來最低水平。

Coinbase上漲0.42%，這是因為比特幣大漲，高盛給予買入評級。雖然比特幣動盪，持有大量比特幣的特斯拉上漲4.4%。

受惠經濟重新開放的股票 走升。美國 航空和聯合航空上漲至少1%。嘉年華上升2.69%，挪威郵輪跳升4.7%，該公司宣布將在今年夏天重返美國航線。

Fundstrat Global Advisors研究主管李湯姆(Tom Lee)表示：「不斷湧進的數據讓我們更加堅信，當股市突破近日區間時，下一步就是大幅上漲。」他指的是新冠病例數大減。

隨著陣亡將士紀念日周末將至，美國新冠病例數已降至去年6月以來最低水平。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，截至23日，新感染7天平均數約為2萬6000例。

摩根大通在給客戶的報告中寫道，儘管上周「加密市場重挫，而聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄鷹派抬頭，但投資人仍逢低買進股票。」該公司補充說：「今年的『逢低買進』心態非常強勁，提供了股市支持，可防止股市和風險市場的任何小幅回調擴散。」

聯準會(Fed)在上周發布的會議紀錄中暗示，如果經濟繼續顯示出快速改善跡象，它可能會重新考慮收縮其寬鬆貨幣政策。

進入本月的最後一個完整交易周，道指可望5月上漲。史指目前本月上漲0.4%，那指本月下跌超過2%，有望中止自2018年1月以來的最長單月連漲紀錄，也就是7個月以來的首見下跌。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「我們認為波動和橫向整理趨勢將持續更久，並且在此過程中將遭到拋售恐慌。」「即使目前股票可吸收很多變化，但所有拐點仍需要更長時間才能發揮出來。」