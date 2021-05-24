席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）擔心，市場上一些最熱門的交易中正在形成泡沫，他尤其擔心房市、股票和加密貨幣 ，因為他見到投資人在這些領域出現「西部拓荒時代」心態。

CNBC網站報導，擔任耶魯大學教授的席勒在上周五（21日）接受節目專訪時表示，儘管股市和加密貨幣創紀錄的漲勢在過去幾周出現中斷，但他依舊擔心，而且對最新的房市泡沫感到不安。

席勒說：「以實質水準而言，房價 從未如此高。我的數據追溯到100年前，現在是這樣（房價最高的）。我不認為整件事都要用央行政策來解釋。市場社會學發生一些情況。」席勒是史坦普凱斯席勒全國房價指數 （S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index）的共同創始人。

在過去30年，席勒發現房價顯然推動新屋開工，現在他又見到這樣的型態再度出現。席勒說：「我們現在有大量的上漲動能，接下來一年可能等不到房價下跌。」

根據席勒的說法，當前的房價走勢也讓人回想起2003年，當時是房價開始下跌的兩年之前。席勒說，當時房價是逐漸下跌，最終在2008年金融危機時崩盤。

席勒說：「從未來三或五年來看，我能想像房價會比現在低很多，而那或許是件好事。不是從屋主的角度來看，而是從可能購屋者的角度來看。如果有更多房子，會是較佳的情況。」

席勒還認為，在股市大反彈中，群眾心理扮演重要的角色。美股史坦普500指數從去年3月低點迄今上漲約90%，而科技股為主的那斯達克指數漲幅超過100%。

不過席勒警告說，通膨疑慮最終會導致長期資產走低。

談到加密貨幣時，席勒也維持警戒。他說：「那是非常屬於心理的市場，有令人印象深刻的技術。但最終價值的來源是模糊的，大量是空談，而非落實。」

就連席勒也考慮過要買加密貨幣，他說，「我曾想過要買進體驗，許多人也真的這麼做了。我從未買過比特幣，或許我應該在那個市場中行動」。

不過，依照比特幣價格最新的大幅波動來看，一些狂熱人士可能已經退出。比特幣在24日盤中下跌8%，報34,935美元，已較兩周前的近6萬美元重挫約40%。