美金融體系現金太多 Fed可能調整政策工具

美國金融體系現金太多，聯準會可能調整政策工具。路透

金融時報報導，大量現金湧入美國 金融體系，聯準會（Fed）控制利率 的難度升高，可能必須重新調整政策工具。

今年初以來，因為滿手現金的金融機構競相放貸給超低風險工具，例如不久之後就會到期的美國政府債券，或所謂的附買回協議，短期利率因此暴跌至歷史低點。

摩根大通策略師Teresa Ho說，「顯然有無法滿足的廣大需求，很像玩大風吹的遊戲，看誰先找到供應」。她估計，截至4月，資金市場的供需缺口達7,510億美元。

流動性激增的部分原因是Fed每月至少購債1,200億美元。另外，銀行的存款轉進貨幣市場基金，以及財政部計劃降低創紀錄的現金準備，以便支付與國會新近通過的刺激計畫有關的項目，也增加準備金餘額。在此同時，財政部已撤回發行一年或更短期限的國庫券，可用來投資現金的供應減少。

大量現金流回Fed，對央行 的附賣回協定--金融機構能有地方暫時存放現金--需求飆升。上周，每日使用量攀至2017年來最高水準的3,690億美元。

種種因素都對Fed的基準利率造成壓力，分析師和投資人開始審視此事。

央行資金利率盤旋在0.06%附近，遠低於0-0.25%區間的中間值。摩根士丹利策略師Kelcie Gerson說，長期低於0.05%可能促成Fed採取行動。

Fed已經擴大附賣回計畫的操作規模，調高金融公司現金能存放在央行的上限，由300億美元拉高到800億美元，以吸收流動性。

分析師說，Fed的下一步舉措可能包括，對於各銀行存放央行的準備金，提高給付利率。另一個則是提高央行對附賣回機制的給付利率。

Jefferies經濟學家Thomas Simons補充說：「Fed對這些問題很小心。他們不想要事情失控。」