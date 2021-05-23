大仁說財經 | 補救勞動力不足的最快方式：提高薪資

麥當勞宣示將在2024年將最低工資調升至時薪15元。（歐新社）

數十年來，勞工 的薪資一直停滯不前，而企業獲利占經濟的比率卻在不斷上升。

新冠病毒大流行讓員工與雇主之間的鴻溝更加明顯。疫情 以史上僅見的方式擾亂了勞動市場：公衛擔憂、家庭義務、複合學習和兒童照護短缺，讓數以百萬勞工不願重回勞動市場。勞工統計局統計，3月職位空缺數高達創紀錄的810萬個。

隨著經濟重新開放，雇主正努力滿足廣大最近已接種疫苗的客戶需求。

為了在緊縮的勞動市場中留住員工和招募新人，最近幾周不少企業先後誓言提高最低薪資。

Under Armour 6月的最低薪資將從每小時10元提高到15元，加薪對象是美國 8000多名員工。

亞馬遜5月中表示將招聘7萬5000名員工，平均起薪為每小時17元，並在某些地區提供1000元的簽約獎金。

在麥當勞的直營餐廳，大約3萬6500名員工將獲得加薪。該公司表示，到2024年時，平均時薪就會達到15元。

好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)和Chipotle也陸續宣布提高平均薪資。

但是手筆最大的是美國商銀。自2010年以來，它的最低工資已經翻了一倍，去年達到每小時20元，並誓言在2025年前將起薪提高到每小時25元。

美國商銀CEO莫尼漢(Brian Moynihan)表示，到2025年時該公司將「每年為此耗費數億元」。他稱這是「為同事的生活水準」進行的一項「投資」。

美商銀當然可以輕鬆負擔這筆支出。它第1季賺了81億元，並支付股東50億元的股利和股票回購。在3個月內為股東帶來50億元的收益，更別說從現在開始的4年後，將為股東增加的數億元收益。

但是，在為它們鼓掌之前...

以調薪為由爭取社會的良好觀感，怎麼看都是一筆好主意。

AGF Investments首席美國政策策略師瓦利雷爾(Greg Valliere)表示：「最近的薪資上漲，從麥當勞到美國商銀，不一定是因為這些公司突然態度放軟。」「這是因為它們需要保留勞動力，使自己免受來自民粹主義左派的批評。」

目前，在華盛頓特區，將最低薪資提高到每小時15元的運動目前停滯不前。拜登政府提高了聯邦承包商的最低工資標準，並要求企業和富人為拜登的基礎設施和醫療經濟議程付出代價。

瓦利雷爾說，這就是為什麼美國商銀的加薪是椿「明智的公關動作」，「大型企業也可能擔心它們的巨額獲利和為高管提供的驚人豐厚薪酬因此而遭到嚴格抨擊。」

當財大氣粗的上市公司所屬全職員工賺得太少，還必須依靠食品券和醫療補助過日子時，這種場景很不好看。根據美國政府總署去年年底發布的報告，數百萬全職工作者的收入偏低，有賴納稅人透過安全網補貼工資。

那些滿手財富的大型企業與小資產階級之間顯然存在差異。

數百萬計小企業主的獲利偏低。對它們而言，新冠疫情引發的糧食和勞動成本上漲尤為關鍵。許多雇主都說，它們面臨著失業救濟金增加帶來的競爭。這些補貼計畫將於9月結束。20多個共和黨領導的州已採取行動及早終止這些聯邦福利，以誘使這些勞工重返就業市場。

Grant Thornton首席經濟學家史汪克(Diane Swonk)表示，提高薪資的大型企業「也是疫情下的贏家」。

當疫情逐漸結束時，這反而可能會加劇貧富之間的差距。

史汪克說：「悲哀的是，它們正為爭取勞工而與那些在疫情危機期間勉強度日的小型企業競爭。」「我擔心這會對經濟動能產生何種影響。」