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比特幣延續震盪 較今年最高價位幾乎腰斬

編譯洪啟原／綜合外電
比特幣的震盪延續至上周末，繼續以兩位數的漲跌幅折磨投資人。路透
比特幣的震盪延續至上周末，繼續以兩位數的漲跌幅折磨投資人。路透

比特幣的震盪延續至周日，繼續以兩位數的漲跌幅折磨投資人，較今年最高價位幾近腰斬。

到美東時間23日下午3時45分為止，比特幣尾盤大跌13%，報33,052美元，低於200日均線，遠低於4月14日所創歷史新高64,895美元崩跌近50%，與前一日行情相逕庭。比特幣22日漲逾8%至38,000美元，歸因於特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的一則推文。CoinGecko數據顯示，乙太幣和狗狗幣23日也下挫。

相對於美股市場的波動率指數（VIX），用來衡量比特幣波動率的指數超過130，高於前者30年來的波動率水準。比特幣過去30日的歷史波動率約為100，是史坦普500指數30日同期波動率的7倍左右，超車木材期貨的同類波動率，及開兩倍槓桿的原油價格波動指數型股票基金（ETF）。

比特幣投資人上周正身處歷來上動盪最大的時期之一，利空消息層出不窮，例如19日就出現漲跌幅各逼近30%的走勢，盤中一度跌至30,016美元，寫下1月以來最低價位。儘管如此，比特幣在過去一年仍漲逾250%。

比特幣的震盪起源於馬斯克12日推文宣布，特斯拉不再接受比特幣購車，表示這種加密貨幣消耗大量能源。比特幣21日遭到另一項打擊，就是中國大陸重申打擊加密幣挖礦的決心，做為管控金融風險的一環。

Oanda高級市場分析師Edward Moya說：「比特幣存在兩個問題，包括環境、社會和公司治理（ESG）和對中國大陸的依賴性持續下滑，這兩個問題可能都需要一段時間（消化）。」其他加密貨幣23日也下跌，根據Coinmarketcap.com，乙太幣跌破1,900美元，狗狗幣則跌逾16%。

在北京當局21日提出最新的警告前，中國人民銀行已重申，本地金融機構不得接受虛擬貨幣做為支付方式。大陸向來對比特幣和其他加密代幣提供的匿名性有所不滿。

比特幣 指數 虛擬貨幣

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