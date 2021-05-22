我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查

時代雜誌：虛假安全感及茶室 破壞台灣疫情防線

前美財長桑默斯：加密幣有成為數位黃金的潛力

編譯陳律安／綜合外電
前美國財長桑默斯認為，加密幣有成為數位黃金的潛力。路透
前美國財長桑默斯認為，加密幣有成為數位黃金的潛力。路透

美國財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，加密貨幣有望存活下來，且在全球市場扮演類似「數位黃金」的角色，但在經濟體系內的重要性仍相當有限。

過去一周比特幣價格劇烈上沖下洗，5月14日收盤時還在49,000美元以上，到了21日只剩35,000多美元。不過桑默斯向彭博電視表示，有些投資人想要一種「與政府日常運作脫鉤」的資產類別，對他們來說，加密幣可做為黃金的替代品。

桑默斯說，黃金作為那類資產的主要項目由來已久，而加密幣有機會成為避險投資人可接受的保存財富價值的形式，「我猜加密幣將持續存在，可能會以類似『數位黃金』的形式續存，若加密幣的市值能來到黃金市值的三分之一，代表加密幣將從現在的價位水準大幅上漲」。

不過桑默斯說，加密幣對整體經濟而言無足輕重，也不大可能成為主流的支付方式。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也有類似看法，他懷疑加密幣作為交易媒介的價值，也質疑其購買力不穩定，但也認為某種類型的加密幣可望續存、並成為黃金的替代選項。

在加密幣領域，把比特幣比作黃金相當常見，各方都在預測，加密幣的市值能否媲美黃金，或能以多快的速度跟上黃金。本月稍早，方舟投資（Ark Investment）加密幣分析師艾爾曼卓拉說，假設黃金市值約10兆美元，比特幣的市值在未來五年內與黃金齊平並非不可能。當前比特幣市值約7,000億美元，若其市值相當於黃金，代表價格會再飆漲約13倍以上。

比特幣 投資 美國

上一則

TGI Fridays也有股票可買賣了 預計Q3在倫敦掛牌上市

延伸閱讀

史坦普500指數連二周下跌 美股下周恐難免隨比特幣震盪

史坦普500指數連二周下跌 美股下周恐難免隨比特幣震盪
克魯曼稱加密幣狂熱是龐氏騙局 比特幣粉絲翻舊稿嘲諷

克魯曼稱加密幣狂熱是龐氏騙局 比特幣粉絲翻舊稿嘲諷
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
比特幣跌 加密幣市值蒸發5900億

比特幣跌 加密幣市值蒸發5900億

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷
中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對