前美財長桑默斯：加密幣有成為數位黃金的潛力

前美國財長桑默斯認為，加密幣有成為數位黃金的潛力。路透

前美國 財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，加密貨幣有望存活下來，且在全球市場扮演類似「數位黃金」的角色，但在經濟體系內的重要性仍相當有限。

過去一周比特幣 價格劇烈上沖下洗，5月14日收盤時還在49,000美元以上，到了21日只剩35,000多美元。不過桑默斯向彭博電視表示，有些投資 人想要一種「與政府日常運作脫鉤」的資產類別，對他們來說，加密幣可做為黃金的替代品。

桑默斯說，黃金作為那類資產的主要項目由來已久，而加密幣有機會成為避險投資人可接受的保存財富價值的形式，「我猜加密幣將持續存在，可能會以類似『數位黃金』的形式續存，若加密幣的市值能來到黃金市值的三分之一，代表加密幣將從現在的價位水準大幅上漲」。

不過桑默斯說，加密幣對整體經濟而言無足輕重，也不大可能成為主流的支付方式。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也有類似看法，他懷疑加密幣作為交易媒介的價值，也質疑其購買力不穩定，但也認為某種類型的加密幣可望續存、並成為黃金的替代選項。

在加密幣領域，把比特幣比作黃金相當常見，各方都在預測，加密幣的市值能否媲美黃金，或能以多快的速度跟上黃金。本月稍早，方舟投資（Ark Investment）加密幣分析師艾爾曼卓拉說，假設黃金市值約10兆美元，比特幣的市值在未來五年內與黃金齊平並非不可能。當前比特幣市值約7,000億美元，若其市值相當於黃金，代表價格會再飆漲約13倍以上。