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TGI Fridays也有股票可買賣了 預計Q3在倫敦掛牌上市

編譯洪啟原／綜合外電
美式餐廳TGI Fridays預計第3季在倫敦證交所掛牌上市。圖為該品牌在紐約市的一家店。(美聯社)
美式餐廳TGI Fridays預計第3季在倫敦證交所掛牌上市。圖為該品牌在紐約市的一家店。(美聯社)

私募股權集團Electra宣布，旗下星期五餐廳（TGI Fridays）第3季將在倫敦證交所掛牌上市。倫敦歷經多個月的封鎖措施後，已在幾日前開放國內餐廳重啟內用服務。

Electra表示，TGI Fridays旗下的英國加盟商Fridays，到3月底止的投資估值為1.462億英鎊（2.07億美元）。

TGI Fridays的歷史可追溯至1965年在紐約開張的一家餐廳，當時他們打的標語是「在這裡，天天都是星期五」。

彭博編纂的數據顯示，Fridays餐廳辦理首度公開發行股票（IPO），正好趕搭英國企業的上市熱潮，該餐廳今年迄今收入高達116億美元，超車2020年的全年收入。

Electra董事長強生說（Neil Johnson）在聲明中說：「公開市場正反映出後疫情時期的價值，尤其是那些占據有利位置的消費事業。」

自英格蘭和威爾斯17日恢復餐廳內用服務後，Fridays在此後三日的業績比2019年同期狂飆76%。Electra認為，這反映「受封鎖措施壓抑的需求獲得紓解。」

TGI Fridays已成為英國商業區大街上常見的餐廳，最早在1986年進軍英國，在伯明罕開設第一家餐廳。

強生表示，Fridays經過疫情的洗禮後反而更茁壯，因有新的管理團隊接手，重新調整擴張策略，而且Fridays的直接競爭對手去年關閉近20%的餐廳，也使Fridays受惠。

英國 疫情 倫敦

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