克魯曼稱加密幣狂熱是龐氏騙局 比特幣粉絲翻舊稿嘲諷

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

財經網站MarketWatch報導，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）日前在紐約時報專欄撰文，質疑最早問世的加密幣比特幣 已推出12年，至今仍未在經濟活動中扮演任何實用角色，倒是淪為洗錢、駭客勒索贖金等非法活動的工具，他並且把炒作加密幣比喻為「龐氏騙局」。這篇最新專欄文章發布後，立刻引起力挺比特幣的網友群起圍攻，甚至翻出他多年前對網際網路前景預測失準的評論大肆嘲諷。

克魯曼以「加密幣懷疑者」自居，他在紐時最新專欄中寫道：「12年過去了，加密幣在平日經濟活動中幾乎沒有扮演任何角色。」

克魯曼自稱，他常用PayPal旗下的點對點支付服務Venmo來買雜貨、分攤帳款，這項行動支付服務與比特幣都在2009年推出，但他至今仍未看到比特幣或其他加密幣已廣獲社會大眾用於日常交易，令人懷疑這些數位資產到底有沒有實際的價值。

他說，在資訊科技（IT）領域，12年有如光年那麼久，「若一項技術像加密幣那麼古老，我們會認定它已經融為日常生活的一部分，不然就是認定它沒前途而放棄」。

克魯曼接著問，那麼為何人們願意花大錢投資 「似乎毫無用處」的數位代幣？他的推論是，加密幣被炒作，行情扶搖直上，讓早期投資人賺翻天，於是吸引一批又一批新的投資人投入。他說：「這或許聽起來像是投機泡沫，或甚至是一種龐氏騙局。」

但龐氏騙局要撐這麼多年還不崩垮，需要一種令人信以為真的說辭，而加密幣鼓吹者擅長用「傑出的話術」吸引信眾，包括用艱澀難懂的科技術語，向人人宣揚加密幣是革命性技術的觀念，「即使區塊鏈其實以資訊科技標準來看，已顯得老態龍鍾，至今卻還找不到任何令人信服的用途」。

他也指出，另一種助長數位代幣投資狂熱的話術，是「自由主義者的蠢話」，也就是「宣稱法定貨幣，即政府發行的、欠缺有形資產支撐的貨幣，總有一天將會崩潰」”

克魯曼在發表專欄文章後推文說，他預料此文一出，必定會招惹來許多攻擊郵件，因為「狂熱崇拜是嘲笑不得的」。

果然不出他所料，加密幣社群對克魯曼專欄的批評有如泉湧。有些人甚至翻出克魯曼昔日預測失準的舊文，想藉此凸顯克魯曼的加密幣懷疑論不可信。特別是一篇1998年的文章被翻出來傳遍網路，克魯曼在該文中預言：「約莫到2005年，情勢就會明朗化，顯示網際網路對經濟的影響，頂多和傳真機一般。」克魯曼在這篇舊專欄中也預言，網際網路的成長將會「急遽」減緩，因為 「多數人彼此之間沒什麼話可說！」。

諷刺的是，批評者現在有許多話可說，而且就是透過網際網路來揶揄克魯曼。

克魯曼最新專欄文章在美國時間21日早晨發表後，克魯曼的大名和他的紐時專欄成為推特上熱門討論話題。

加密幣行情過去一周來經歷雲霄飛車般的走勢，比特幣周三早盤崩跌30%，因為中國傳出將祭出打壓加密幣的消息，但當天下午行情反彈，局部收復失土。截至周五上午，比特幣和乙太幣（ ether ）已從最近觸及的空前高峰回跌超過40%，狗狗幣（Dogecoin）價格則已腰斬。