庫克：蘋果線上商店若不管控 恐淪有害混亂之地

蘋果公司執行長庫克出庭作證時說，如果蘋果被迫讓第3方應用程式（App）未經檢視就上架，蘋果的App Store線上商店將淪為有害的混亂之地。 美聯社

蘋果 公司（App le）執行長庫克 （Tim Cook）今天出庭作證時說，如果蘋果被迫讓第3方應用程式（App）未經檢視就上架，蘋果的App Store線上商店將淪為有害的混亂之地。

法新社報導，熱門電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games對蘋果嚴格掌控旗下平台的做法提出異議。這場審理備受重視，庫克是最後排定出庭的證人，他強力捍衛蘋果對於所有提供給iPhone和iPad用戶的應用程式所採取的檢核程序。

庫克在加州聯邦法院回答蘋果律師莫伊（Veronica Moye）詰問時表示，如果對方勝訴，「我們恐怕無法再保證能有隱私及安全保障」。

庫克說，蘋果的檢視程序有助擋下惡意軟體和其他有問題的應用程式，替消費者創造正向的環境。

他說，如果不去檢視，線上市場「將成為有害的混亂之地」，「對於開發商來說也會很糟糕，因為開發商也仰賴於一個安全、值得信賴的線上商店」。

Epic Games不滿蘋果禁止旗下裝置的用戶從App Store以外的地方下載應用程式，因此於去年挑戰蘋果抽成規定。

Epic Games在「要塞英雄」更新版上架後，就拒付蘋果佣金。蘋果將「要塞英雄」從App Store下架，Epic Games繼而一狀告上加州聯邦法院。

法院本月稍早開始審理這起眾所矚目的案件。在此案中，蘋果被控濫用自身在市場上的壟斷地位，打造封閉平台來排擠App開發商。

Epic Games希望迫使蘋果向設法規避蘋果檢核程序和最多30%佣金的第3方開放市場。