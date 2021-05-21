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港交所首位非華裔CEO 年薪128萬美元

記者林則宏／即時報導
香港交易所新任行政總裁歐冠昇將於5月24日上任。(路透)
香港交易所新任行政總裁歐冠昇將於5月24日上任。(路透)

香港交易所新任行政總裁歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）將於5月24日上任，任期三年至2024年5月23日止。根據港交所公告，歐冠昇的基本年薪為港幣1000萬元（約128萬美元），此外還可依其表現領取花紅（績效獎金）及港交所股份等獎勵。

財新網指出，歐冠昇是港交所集團自2000年上市以來的第四任行政總裁，也是首位非華裔行政總裁，其年薪為港交所集團上市以來歷任行政總裁中最高的一位。

根據港交所公告，歐冠昇曾於2013年至2020年期間出任摩根大通亞太區首席執行官，並於2014年6月至2020年3月期間出任J.P. Morgan Securities(Asia Pacific) Limited的董事。

歐冠昇的年薪約129萬美元。財新網表示，若和全球主要國際交易所相比，歐冠昇的年薪並沒有特別高。

根據公開資料，紐交所母公司洲際交易所集團的主席兼行政總裁Jeffrey Sprecher，2020年基本薪酬為110萬美元；納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman2020年基本年薪為120萬美元。

倫敦交易所集團行政總裁David Schwimmer在2020年的年薪為79.4萬英鎊，約113萬美元。但他2021年獲集團加薪25%，今年的年薪將達到100萬英鎊（約合142萬美元）。

倫敦 香港 華裔

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