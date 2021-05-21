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道指升123點 那指連4周下跌告終

財經新聞組／綜合報導
比特幣價格再次下跌，科技股再次承壓。(Getty Images)
比特幣價格再次下跌，科技股再次承壓。(Getty Images)

由於比特幣價格再次下跌，科技股再次承壓，史坦普500指數回吐早盤漲幅，平盤作收。

史指微跌3.26點或0.08%至4155.86點，早盤一度上漲0.7%。在波音股價上漲推動下，道瓊工業平均指數上漲123.69點或0.36%至3萬4207.84點。那斯達克綜合指數下跌64.75點或0.48%至1萬3470.99點。

本周史指下跌0.4%，創2月來首見連續周跌幅。道指本周跌0.5%，那指本周上漲0.3%，中止連續4周跌勢。

本周稍早以30%跌幅震盪市場的比特幣，在中國副總理劉鶴就比特幣開採和交易發出警告後，21日再次下跌，劉鶴指需加強監管以保護金融體系。比特幣價格下跌10%至3萬6200元左右。連帶使Coinbase和MicroStrategy在內與加密貨幣掛鉤的股票也同步走跌，收盤分別下跌3.88%和4.68%。特斯拉下跌1.01%。

《路透》報導波音考慮2022年底時將737 MAX的產量增至每月42架，股價上漲3.15%。

利多面則來自美國製造業活動指標。IHS Markit快閃製造業採購經理人指數(PMI)從4月的60.5升至5月的61.5，創下歷史新高。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預計該指數將持平。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「5月首度出現第一個強勁的經濟數據。」「我們已經知道聯準會(Fed)正在考慮縮表，而這項數據可能會讓它們深入考慮，但只要Fed在11月前不明言會開始縮表，那麼股市應該還不錯。」

在宣布股票以1分4比例分拆後，輝達(Nvidia)上漲2.6%。股票分拆並沒有增加股票的實際價值。

福特汽車表示其全新電動皮卡F-150已獲2萬輛訂單，上漲6.77%。

市場更具信心的另一個跡象是，20日在那斯達克IPO的Oatly，首日上漲18%後，21日又再上漲11.19%。

指數 股票 比特幣

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