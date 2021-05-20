拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

美國財政部 估計，如果不像薪資那樣透明，有錢納稅人會隱瞞一半以上的收入，很可能高達數十億美元。這個結論將支持拜登 政府推動國會批准增加國稅局 的經費，並擴大新金融交易申報規定。

財政部周四公布報告，詳述擬議中的措施，要透過國稅局執法、在未來10年額外增加7000億美元的稅收。但共和黨議員和稅務分析人士批評，這個預估數字高得離譜。

上述執法計畫是拜登為4兆美元長期經濟刺激方案籌資的核心之一。拜登政府呼籲銀行和加密貨幣交易所向國稅局申報交易，國稅局將增聘審計人員並升級資訊科技系統，以便「加強稽查富人逃稅」。

來自小型企業、出租房地產和所謂穿透實體（pass-throug entity）的收入，逐漸變成美國當局追查的目標，拜登帶領的政府正想方設法縮小應課稅額與實繳稅款之間的差距，估計未來10年可能高達7兆美元。

財政部的計畫包括要求銀行和金融機構申報帳戶資金的流出和流入，這是國稅局目前無法掌握的訊息。這個構想是要讓各種收入變得透明，就像雇主必須申報的薪資收入一樣。

財政部估計，當國稅局無法獲知納稅人收入水平時，他們僅申報45%的數入。相較下，雇主向國稅局申報的薪資相當於實際薪資的99%。

涉及1萬美元或以上的加密貨幣轉帳也必須向國稅局申報。

財政部表示，新的報告制度將於2023年生效，以便讓金融機構有時間為新要求做準備。根據財政部，光是納稅人的帳戶增加透明度，就能讓國稅局在未來10年多出4600億至7000億美元的收入。