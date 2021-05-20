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美元指數回落谷底 冒險情緒上升 風險胃口逆轉

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數再跌至90以下。(路透)
美元指數再跌至90以下。(路透)

美元周四回落，徘徊在數月低位附近，因一波擁抱風險的漲勢吸引投資人出脫避險貨幣，逆轉美元周三的反彈走勢。

美元指數尾盤跌0.5%，報89.792。 歐元兌美元升0.4%，報1.2219美元，美元兌日圓貶0.4%，報108.80日圓。

美元指數(USDX)的目標資產是美元兌六個主要國際貨幣（歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎）的匯率，是衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合指標，又稱美匯指數。

周三反彈是拜聯準會（Fed）發布最近一次貨幣政策會議紀錄所賜。會議紀錄說：「多位與會委員認為，如果經濟繼續朝著(政策制定)委員會的目標快速取得進展，在未來政策會議上的某個時候開始討論縮減購債規模是合適的。」

不過， Action Economics全球貨幣分析部門董事總經理Ronald Simpson指出，「經過一番思考之後，市場已經意識到Fed需要看到未來數月的數據改善才能開始討論縮減量化寬鬆」Simpson說：「今天，市場相信了這一點，逆轉了我們昨天看到的走勢。」

華爾街股市急升，加密貨幣也反彈，表明了廣泛的冒險情緒，再加上美國公債殖利率回落，讓美元回吐了周三的漲幅。

加拿大強勁的經濟和不斷上漲的大宗商品價格推動加幣兌美元升至2015年以來最高。美元兌加幣尾盤跌0.6%，報1.2059加元。

美元疲軟讓澳幣受益，澳洲4月強勁的就業數據也對澳幣構成支撐。澳幣上漲0.6%，報0.7771美元。

比特幣尾盤反彈8.9%，至40,050美元，此前一度較一個多月前觸及的紀錄高位暴跌54%。在部分知名投資人重申了他們對比特幣的支持後，比特幣得以反彈。

乙太幣大漲15.32%，至2,811美元。周三該幣重挫22.8% ，創2020年3月來最大單日跌幅。

貨幣 指數 比特幣

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