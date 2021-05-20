財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部 20日宣布將對加密貨幣 (cryptocurrency)市場及加密貨幣交易加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局 (IRS)申報。財政部在聲明中說，加密貨幣的監控漏洞問題，助長了包括逃稅在內的非法活動滋生。財政部稅務分析辦公室(Office of Tax Analysis)估計，加強查稅可望在未來10年裡，追回7000億元稅收。華盛頓郵報分析，這筆稅收可能成為拜登政府規模數兆元支出法案的重要預算來源。

財政部聲明中指出，年收入40萬元以下民眾，稽核率(audit rates)與最近幾年相比將不會提高。

財政部指出，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，將必須向國稅局申報；如同現金交易(cash transactions)一樣，商家收到市值超過1億元的加幣貨幣轉帳，也必須向國稅局申報。

近幾個月來，不少華爾街分析師紛紛表示，財政部及美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)很快就會針對加密貨幣加強控管。

CNBC新聞頻道指出，財政部的宣布是拜登政府擴大打擊逃漏稅的行動之一。拜登政府研擬中的計畫，包括增加國稅局預算並提升科技設備，同時也對逃漏稅者祭出重罰。

華盛頓郵報報導，加強查稅的追回稅收，可能成為拜登政府規模數兆元支出法案的重要預算來源，財政部官員在長達22頁的報告中，列舉一連串旨在填補「稅收缺口」(tax gap)的政策，具體細節則包括增加申報要求、為稅務稽查人員提供新工具，並為加密貨幣控管頒布新規。

財政部稅務分析辦公室指出，未來十年可望追回7000億元稅收，接下來十年還可以追回1.6兆稅收。

財政部在20日聲明中說，目前每年的「稅收缺口」約在6000億元左右。國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)日前則表示，每年的「稅收缺口」上看1兆元。