專家：亞洲疫情升溫 恐打擊供應鏈 加重美國通膨壓力

在亞洲製造業重鎮掀起的新一波疫情，可能衝擊全球供應鏈，進而使美國通膨率快速上升。歐新社

顧問業者IMA Asia公司19日表示，過去幾周以來台灣、日本、南韓及越南 等亞洲製造業重鎮出現新一波疫情，可能衝擊全球供應鏈，而且會使美國 的通膨率加速上升。

IMA Asia董事總經理馬丁（Richard Martin）接受CNBC訪問時表示，全球兩個最大經濟體美國及中國大陸對商品的需求大增，已導致東亞國家的商品出廠價格「確實快速上揚」。雪上加霜的是，這些地區的確診人數急遽攀升，一旦全球供應鏈出現任何「差錯」，例如亞洲「關鍵工廠」停擺，都可能「大舉推升通膨」，屆時「美國的消費者物價會漲得比大陸還快。」

根據路透報導，越南當局已暫時關閉北江省的四座工業園區，而蘋果產品的主要組裝商鴻海公司，在其中三座設有廠區。

近來通膨一直是投資人關注的焦點，因為市場擔憂消費者物價加速上升將促使聯準會（Fed）提前升息 。美國4月消費者物價指數（CPI）年增率為4.2%，為2008年9月以來最大升幅。Fed先前表示，通膨出現任何竄升的情況，都是暫時性的現象，畢竟那是跟去年受疫情衝擊的情況相比。

馬丁認為，Fed可能被迫比預期更早升息，「我認為在今年底前，Fed確實須調升政策利率，遠比比Fed說的時間更早。Fed一直表示，距離升息還有一或兩年時間」。

馬丁另指出，美國製造業也將增添通膨壓力。他說，美國總統拜登提出的大基建支出計畫，若獲國會通過，將帶動製造業需求，物價上漲的速度將會「非常、非常快速」。