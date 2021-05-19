比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

比特幣19日又演出大跳水行情。（路透）

儘管特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 近期的推文引發比特幣 劇烈波動，但他顯然不迴避繼續談論比特幣。馬斯克周三（19日）早上推文，先用文字寫道「特斯拉有」，接著放了表情符號「鑽石」與「一雙手」，表達特斯拉有鑽石手，意指該公司不會賣掉他們所投資的15億美元比特幣（Bitcoin）。

比特幣這兩日走勢上沖下洗，根據Coindesk網站報價，在19日19時30分左右，比特幣下跌10%，報38036美元，19日一度崩跌30%，勉強守在3萬美元之上，但隨後短暫重返4萬美元大關，接著又回落；乙太幣19日盤中跌幅超40%，後來收復了一半失地，目前仍跌25%，報2499.13美元。

比特幣的極端波動導致主要加密貨幣交易所中斷，並成為華爾街熱議話題。這場騷動引得馬斯克發推文暗示特斯拉不在拋售者之列，而「科技女股神」方舟投資公司執行長伍德（CathieWood），表示她的螢幕閃爍著比特幣處於「潰敗」狀態，正是抄底良機。加密貨幣平台Tron的創始人孫宇晨在推特上說，他以每枚3.7萬美元的價格買進了1.52億美元比特幣。這些名人對加密貨幣表達支持立場後，比特幣與乙太幣大幅收復失地。

財經網站CNBC指出，馬斯克一周前對於特斯拉持有比特幣部位提供的訊息正負參半。例如在5月12日，他說特斯拉不再接受以比特幣購車，理由是考量挖礦不利環保。比特幣市場應聲在當天蒸發了3000億美元。

上個周末，馬斯克先推文暗示特斯拉可能會賣掉持有的比特幣，隨即又澄清公司不會賣。相關消息一度讓比特幣跌回今年1月底以來的最低點，意味比特幣已經完全回吐了特斯拉宣布買入價值15億美元比特幣的消息後，帶動起來的所有漲幅。