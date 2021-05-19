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疫情旱情夾擊 台經濟成長將留傷痕 恐加重全球晶片荒

編譯季晶晶／綜合外電
疫情和旱情夾擊，台灣經濟遭遇威脅。（歐新社）
疫情和旱情夾擊，台灣經濟遭遇威脅。（歐新社）

彭博資訊報導，新冠肺炎新增確診人數激增，加上乾旱引發的停電，使台灣經濟面臨嚴重威脅，今年來的經濟佳績有可能改寫。

台灣的新增病例數本月稍早還維持在零，但過去5天一下子確診1226例感染。學校已經關閉，新規要求出門就必須戴口罩，社交聚會人數受限，很多公共設施都不開放。

如果新增病例數居高不下，台灣可能被迫實施全面封鎖，從零售到經濟高度依賴的出口都將受創。此外，乾旱天氣導致水力發電廠的發電量大打折扣，各大城市，包括全球晶片主要供應商台積電和日月光的所在地，都遭遇停電困擾。

ING Bank大中華區首席經濟學家彭藹嬈說，「疫情將給台灣的經濟成長留下傷痕」，即便只是一次短時間的停電也會降低生產線速度，晶片短缺壓力會更嚴重。她預計今年台灣經濟將減速，具體情況取決於封鎖措施的長短。

國發會主委龔明鑫周二表示，若疫情在6月底前控制住，對全年經濟成長率的影響大約是0.16個百分點，若疫情延第3季，影響可能擴大到0.53個百分點。

停電讓形勢變得更複雜。乾旱限制水力發電廠的發電能力。上周四，一座燃煤燃氣雙動力發電站因技術故障停機，全台415萬戶分區限電5小時。周一，台灣民眾收到分區輪流限電的簡訊提醒。當局另在周三宣布新的用水限制。

旱情不太可能得到緩解。台灣經濟部長王美花周二警告，今年5、6月梅雨季降水量可能低於往年，呼籲民眾節約用水用電。

華南永昌證券債市交易員Sam Chang說，缺水程度前所未見，影響難料，儘管目前市場對此討論不多，但一定會觸發本地債市的恐慌情緒。

星展銀行經濟學家馬鐵英表示，雖然零售和消費將因最新防疫措施受到衝擊，但出口和工業產出料將在第2季維持兩位數成長，因為半導體很大程度上是自動化生產，工廠受到的干擾有限。星展銀行維持台灣全年GDP成長5%的預測不變。

不過，製造商不得不應對疫情帶來的供應鏈問題，其中包括通過空運的高價值出口。中華航空本月表示，新防疫措施將導致航空貨運能力減少10%。

根據標普全球評級亞太首席經濟學家Shaun Roache，這波疫情將使台灣經濟成長放緩，但不會脫離成長軌道，部分原因是出口和投資前景強勁，然而，「疫情意外爆發和防疫限制收緊對信心的打擊，可能超過該地區其他新增病例數激增的國家，例如新加坡」。

台灣 疫情 防疫

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