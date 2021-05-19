比特幣震幅大 美股上沖下洗

包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

加密貨幣 價格在大跌後拉回，美股也收復部分跌幅，但加密貨幣市場的疲軟仍然打壓市場情緒。

道瓊工業平均指數 收盤下跌164.62點或0.48%至3萬3896.04點，盤中最低一度下跌586點。史坦普500指數下跌12.15點或0.29%至4115.67點，11個類股中有9個出現下跌。以科技股為主的那斯達克綜合指數早盤一度下跌1.7%，收盤微跌3.9點或0.03%至1萬3299.74點，因部分重點科技股逆勢走升，包括臉書、Netflix、微軟和Alphabet。

在聯準會(Fed)公布4月會議紀錄，暗示在未來會議中重新考慮其資產購買計畫之後，主要股指跌勢加劇。

華爾街今日大幅震盪，科技股早盤大跌，之隨跌勢蔓延到其他類股，史指盤中一度下跌1.6%。只有少數財報表現不錯的零售商上揚，包括目標百貨(Target)。

包括比特幣 在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。根據Coin Metrics的數據，全球最大數位貨幣比特幣一度暴跌30%至3萬元左右。午後收復大部分跌幅，收跌7%。隨著比特幣價格反彈，主要平均股指也收復部分跌幅。

中國18日警告金融機構不得開展與加密貨幣有關業務，可能是引發拋售主因。

與比特幣相關的科技股跌幅最大。持有比特幣的特斯拉下跌2.49%。另一家買進大量比特幣的公司Microstrategy下跌6.64%。剛上市的加密貨幣交易所Coinbase下跌5.94%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說：「毫無疑問，比特幣是投機活動和風險偏好氾濫的發源地。」「在衡量投資風險時必須加強監控，否則就會出現當下的問題。」

成長型類股最近表現不佳，由於對通貨膨脹的擔憂加劇，5月那指下跌近5%。物價持續回升可能會破壞Fed的寬鬆政策，損害多年來依靠寬鬆借貸成本實現卓越成長的科技公司。

伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦基金方舟創新ETF(ARKK)下跌1.75%，使2021年的跌幅近18%。

巴克萊(Barclays)分析師克萊恩(Jordan Klein)在報告中說：「這肯定會在21世紀的某個時點發生，隨著時間演進，加密貨幣某種程度的重新調整可能更健康，而不會對整個股市造成負面影響。」

Fed會議紀錄顯示，經濟活動強勁回升可能會在未來幾個月會議中討論收緊貨幣政策。

會議紀錄說：「許多與會者認為，如果經濟繼續朝著FOMC目標迅速發展，未來會議中的某個時點開始討論調整資產購買步伐，可能會是適當的。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在會後記者會中表示，經濟復甦仍「不平衡且遠未完成」，經濟仍未顯示出FOMC改變政策前設定的「實質性進展」標準。

Matrix Asset Advisors的凱茲(David Katz)表示，「基於巨大的流動性，目前股市十分強勁。每個人都擔心這種流動性何時開始消失。這些說法顯示，Fed將在某個時點開始談論、並在某個時點取消一些流動性。市場對此非常敏感。」

目標百貨業績優於預期，股價上漲6.14%，該公司上季銷售額成長23%。