油價跌破每桶65美元 反映庫存增、伊朗談判顧慮

美國西德州輕原油價格19日盤中跌破65美元，反映庫存增加和重啟伊朗核協議談判的顧慮。路透

彭博資訊報導，四德州原油價格19日盤中跌破每桶65美元，反映美國 原油庫存升高的顧慮，以及交易員屏息關注世界強權重啟伊朗 核協議談判的最新進展。

紐約商業交易所（Nymex）西德州輕原油6月期貨價格19日盤中重挫2%，報每桶64.18美元；同時，前市早盤一度漲破70美元大關的倫敦ICE布蘭特原油期貨也回跌1.86%，成為每桶67.43美元。

知情人士透露，美國石油 學會（API）的報告顯示，上周美國國內石油庫存增加62萬桶，汽油和蒸餾油庫存量則下滑。

若能恢復2015年伊朗核協議，可望為美國解除對伊朗制裁鋪路，並促使伊朗擴大原油出口——就在石油輸出國組織與其盟友（ OPEC+）放寬產出限制之際。

原油期貨18日大跌，盤中跌幅曾深達3.3%，就是因為俄羅斯公使據說表示談判出現重大進展，加深投資人對市場供應過剩的疑慮。但在同一位外交官出面淡化重大聲明在即的可能性後，油價跌幅隨之收斂。

今年來油價呈現上漲格局，顯示投資人押注於疫後經濟復甦將重振能源需求、消化去年累積的庫存。基於美國等主要經濟體的消費量回升，OPEC+現正逐漸提高產量，局部抵銷去年削減的產量。不過，亞洲部分地區最近疫情復熾，在原油進口大國印度尤其嚴峻。

Vanda Insights創辦人Vandana Hari說：「在目前這種情況，70美元對布蘭特而言是守不住的。」就伊朗而論，普遍的共識是：「雙方講和的意願都很強，但基於問題的複雜性，還不足以促成短期內就達陣。」