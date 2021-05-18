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零售財報雖佳 科技拉低股指

財經新聞組／綜合報導
美股回吐早盤升幅，收盤下跌，因大型科技股再度疲弱。(美聯社)
美股回吐早盤升幅，收盤下跌，因大型科技股再度疲弱。(美聯社)

美股回吐早盤升幅，收盤下跌，因大型科技股再度疲弱，而上月新屋開工率急劇下降也打壓了市場人氣。

道瓊工業平均指數下跌267.13點或0.78%至3萬4060.66點。史坦普500指數下跌35.46點或0.85%至4127.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌75.41點或0.56%至1萬3303.64點，蘋果、亞馬遜、臉書和微軟都在晚盤轉趨下跌。

商務部表示，上月新屋開工率下跌9.5％，經季節調整後年率為156.9萬套。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預計開工率將降至170萬套。

投資人還消化了大型零售商優於預期的財報。沃爾瑪上漲2.15%，該公司上季雜貨銷售和電商成長強勁。梅西百貨(Macy’s)令人意外出現獲利，並調升全年業績預期，但其股價回吐早盤升幅，收跌0.31%。

家得寶(Home Depot)上季每股獲利3.86元，遠高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的3.08元。淨銷售額猛增32.7%，超出預期。該股也收跌1.02%。

由於投資人擔心通貨膨脹是否會暴漲突破聯準會(Fed)的目標區，因此近幾個交易日大型成長類股一直承壓。通貨膨脹率持續超過Fed 2%的目標可能會促使其收緊貨幣政策，並抑制在低利率時代表現優於市場的類股。

紐約人壽投資集團(New York Life Investments)經濟學者和投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「成長型股票可能已達到頂峰，但這還至於破壞牛市。」「經濟數據不可能永遠保持在高點，財政紓困措施的利多可能會逐漸消失。這會讓投資環境趨於複雜；歷史經驗顯示，當經濟開始放緩時，股市回報率往往也會隨之降低。」

Fed將於19日公布上次會議紀錄，可能讓市場對決策者有關通膨的想法提供一些線索。

除此之外，第1季財報季已近尾聲，超過90%的史指企業公布了業績。截至目前為止，有86%的每股獲利出現正成長，將是2008年FactSet開始追踪該指標以來，正成長所占比率最高的百分比。

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