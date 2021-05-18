比特幣一年內衝上25萬美元 就等這火箭燃料到位

比特幣價格自5月初迄今已跌了20%，但就這款波動劇烈的加密幣而言，動輒兩、三成的回檔整理幅度乃司空見慣之事。路透

財經網站MarketWatch報導，本月來加密幣跌勢慘重，比特幣 （ bitcoin）價格自月初迄今已跌了20%，更從4月漲抵的空前最高價64,829美元崩跌30%，觸動這一波跌勢的導火線是特斯拉執行長馬斯克，他宣布這家電動車公司，基於環保顧慮，不再接受顧客以比特幣付款買車。

不過，看多加密幣展望的前高盛公司（Goldman Sachs）避險基金經理人帕爾（Raoul Pal）說，他仍維持看漲加密幣的價格目標不變，並呼籲加密幣鐵粉信心要堅定，預料今年可望有一股強大的推力出現，使比特幣行情像搭火箭一般一飛沖天。

目前擔任Global Macro Investor執行長的帕爾接受MarketWatch訪問時說：「我認為，比特幣未來12個月將漲到遠高於25萬美元的價位，以太幣 （ethereum）也將飛越2萬美元。」以太幣是人氣僅次於比特幣的加密幣，目前價格已從上周所見的4,382美元高點摔落近20%。

帕爾說，投資 人應記得，在加密幣領域，價格大幅回檔修正是常有的事。「如果你懂比特幣，就明白它的波動性有多大，也就明白行情拉回35%是稀鬆平常。」他15日轉推一幅圖表，顯示上一波多頭走勢期間，共有六次修正幅度在30%上下。

他說：「比特幣目前仍產生200%的年化報酬率，堪稱有史以來任何資產有紀錄可考的最高報酬。」儘管那麼高的報酬率可能隨時間推移而降下來，但「整個加密幣市場的採用率仍以一年成長113%的速度在擴張，相當於1990至2000年網際網路成長率的兩倍，所以採用速度之快，是史上任何技術之最。」

另一個值得讓比特幣信眾撐下去的理由，是帕爾預期一旦「火箭燃料」到位，就會大力推升數位資產價格。具體而言，他預估在9月之前，美國就會宣布推出一支眾人期待已久的指數股票型基金（ETF），屆時「整個加密幣市場都將上漲，因為來自註冊投資顧問（RIA）和資產管理人的新需求來源將推升價格。」

他指出，目前一般投資人遭遇的問題是，投資加密幣的唯一方式，是非得在某個自己不熟悉的交易所開個電子錢包帳戶。而註冊投資顧問大多未獲授權購買加密幣。

目前的選擇有限，包括加密幣平台Coinbase（代碼COIN）或灰階比特幣投資信託（ Grayscale Bitcoin Investment Trust，代碼GBTC）。同時，加拿大已推出相關ETF。

加密幣投資銀行Galaxy Digital執行長Mike Novogratz日前接受彭博電視訪問時表示，比特幣未來數周可能陷入整理期，在4萬美元與5萬美元之間陷入盤整，但他也相信期待中的「那支ETF將引爆下一波漲勢」。