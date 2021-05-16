勒贖軟體濫觴：一名至今動機不明的愛滋病研究員

最早可考的勒贖軟體案件發生在1989年12月。（路透）

當威蘭斯(Eddy Willems)在1989年12月將一片軟碟插入電腦主機時，他還是比利時一家保險 公司的員工。

這張軟碟是寄給斯德哥爾摩世界衛生組織(WHO)愛滋病會議與會者的2萬張軟碟的其中一張，威蘭斯的老闆讓他看看磁碟上有什麼內容。

在插入軟碟後，威蘭斯原本預期會看到一些醫學研究報告。但是並沒有，他反而成為歷史上第一宗勒贖軟體的受害者。最新的知名勒贖軟體事件是30多年後對美國 殖民地油管(Colonial Pipeline)的攻擊，引發5月中美國部分地區汽油短缺。

在插入軟碟後幾天，威蘭斯的電腦被鎖定，螢幕上出現一條訊息，要求他將189元放進信封寄到巴拿馬的一個郵政信箱。他後來回憶：「我沒有支付贖金或失去任何數據，因為我想出了如何扭轉這種局面的方式。」

他算是很幸運，因為有許多人因此失去工作。

威蘭斯說，「我開始不斷接到醫療機構和組織的來電，問我是怎麼解決這個問題的。」他如今是G Data的網路安全專家，該公司在1987年開發出全球第一個商業防毒軟體。他說，「當時的損失很大。許多人因此失去工作。這不是微不足道的小事，即使在當時，也是一件了不起的大事。」

他的分析成為媒體頭條新聞，並在一個月後刊登在專業雜誌《 Virus Bulletin》上。分析指出：「即使這種觀念非常獨特，而且非常惡意，但實際的程式文字卻很繁瑣。」雖然這只是個非常基本的惡意軟體，但許多人還是第一次聽到這種概念或遭到數位勒贖。至今仍不清楚當時是否有人或組織支付了贖金。

這張軟碟是依通訊錄取得的郵件地址寄送到全世界。執法部門追蹤這個收件郵箱至出身哈佛的進化生物學家波普(Joseph Popp)，當時他正在進行愛滋病研究。

根據安全新聞網站CSOnline.com的報導，他被逮捕並被指控涉及多項勒贖罪，並被普遍公認是勒贖軟體的發明者。

威蘭斯說：「直到今天，沒有人真正知道他為什麼這麼樣做。」他指出，將這麼大數量的軟碟郵寄給這麼多人非常昂貴和費時，「他應該是受到某種事情的強烈影響。也許還有其他人參與其中。身為一名生物學家，他怎麼會有錢支付所有這些磁碟？他是否手上的研究感到生氣嗎？沒有人知道。」

部分報導指出，波普已被WHO永久拒於門外。

在阿姆斯特丹史基浦(Schiphol)機場被捕後，波普被送回美國入獄服刑。據了解，他告訴司法當局他有意將贖金捐獻給愛滋病研究。他的律師還申辯指他不適合受審。當時一名記者西蒙尼(Alina Simone)報導，他在鼻子上套著保險套、在鬍鬚上別著髮捲來證明自己身心不適。後來法官裁定他勝訴。波普於2007年去世。

該案成為一個重要的討論核心，他犯下的罪行餘威一直延續到如今。美國司法部最近表示，2020年是「歷來勒贖軟體攻擊最糟的一年」。安全專家認為，針對企業和個人的勒贖軟體攻擊將繼續增加，因為它們執行容易、難以追踪並且可以從受害者身上攫取大量金錢。

勒贖軟體通常是在有人點擊惡意鏈接並在不自覺下安裝軟體，或者是透過未更新的伺服器漏洞而對電腦系統進行滲透。

如今，有關勒贖軟體的最大問題之一，在於勒贖通常要求以加密貨幣支付，像是比特幣，它是匿名交換且無法追溯的。雖然大多數大規模勒贖軟體案件來自組織型犯罪集團，就像殖民地油管事件，但波普似乎是單獨行動。

市場研究公司ABI Research研究主管孟廷(Michela Menting)說：「與真正的組織型犯罪者相比，他是可以被歸類為『獨狼』的作案者，而非組織型犯罪集團或政府背後支撐的角色。」「他的動機似乎主要是個人因素。他顯然對愛滋病和愛滋病研究懷有強烈的情感。」

孟廷說，雖然他的行為原因至今尚不清楚，但波普做出巨大的努力來澄清自己的名聲，並繼續進行學術研究。舉例來說，他自費出版了一本名為《大眾進化》(Popular Evolution)的工具書，主張降低結婚年齡，年輕女性應將生活重點放在生育孩子上。

在去世前，波普在紐約州 北部創建了波普蝴蝶學院(The Joseph L. Popp, Jr. Butterfly Conservatory)。

這張歷史性軟碟現在掛在威蘭斯客廳的牆上，如今已是網路安全的歷史證據，並且可能是世上僅存的少數軟碟之一。

他說：「博物館出價1000美元想收藏它，但我決定留著。」