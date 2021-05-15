我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吹響黃口哨 16城示威促眾院通過「反亞裔仇恨法案」

140死慘劇後 拜登與巴勒斯坦領袖首通話 促加蕯停火

通膨疑慮減 美股大反攻 但憂物價上揚侵蝕獲利

編譯劉忠勇／綜合外電
美股在聯準會一再強調沒有理由退出寬鬆政策的安撫下，投資人對通膨的疑慮明顯消散。（美聯社）
美股在聯準會一再強調沒有理由退出寬鬆政策的安撫下，投資人對通膨的疑慮明顯消散。（美聯社）

美國股市周五（14日）大舉反彈，氣勢絲毫不輸上周前三天大跌之勢，在聯準會（Fed）官員一再強調沒有理由退出寬鬆政策的安撫下，投資人對通膨的疑慮明顯消散。

道瓊工業指數上周五收盤漲360.68點，史坦普500和那斯達克綜合指數反攻之勢更強，分別大漲1.5%和2.3%。

一周下來，史坦普和道瓊仍各跌1.1%；那斯達克跌2.3%，已連續四周下跌，是2019年8月以來最長頹勢。

台灣因周末新增病例又暴增六倍，已宣布雙北15日起實施為期兩周的第三級警戒，台股勢必難擋頹勢。新加坡股市或許可供參考：因當地政府重祭比台灣更嚴厲的封鎖措施，新加坡股市上周五最深重挫3.2%。

美股上周前三日大跌，是因為4月消費者物價指數（CPI）升至13年來最高。投資人擔心，原物料上漲恐怕會侵蝕獲利，而物價大幅上漲，也可能導致Fed不得不開始縮減寬鬆措施，美股也將因此少了一股推升力道。

不過，Fed官員這幾天仍一再重申通膨只是一時性的。Fed理事沃勒上周四表示，得看過幾個月的就業和通膨數據之後，再決定何時展開緊縮貨幣的措施。

沃爾瑪百貨和家得寶等幾家大型零售商本周陸續公布財報，將是市場下一個關注的焦點。投資人將從中尋找通膨和消費者支出的動態，也想確認企業是否仍然保持獲利的動能。Cresset資本管理公司投資長艾伯林說：「引人矚目的是這些上揚的成本會不會影響需求？」

沃爾瑪百貨（Wal-Mart）和家得寶（Home Depot）在內幾家大型零售商...
沃爾瑪百貨（Wal-Mart）和家得寶（Home Depot）在內幾家大型零售商下周陸續公布財報，將是美股下一個關注的焦點。(路透)

投資 指數 台灣

上一則

中芯國際、台積電首季報捷 最暢銷晶片差別在哪？

延伸閱讀

科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%

科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%
FAANG中2股佳 Netflix遭棄

FAANG中2股佳 Netflix遭棄
美4月零售銷售 意外零成長

美4月零售銷售 意外零成長

通膨概念股 三族群吸睛

通膨概念股 三族群吸睛

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒
攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛
挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱