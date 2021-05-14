克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

通膨顧慮最近成為全球市場關切焦點，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）為此特別撰文闡述他的觀點，解釋他何以認為通膨不致一發不可收拾。

克魯曼在紐約時報專欄指出，最近通膨復熾疑慮再起，他認為有兩個理由。一，美國 經濟從新冠肺炎疫情低潮復甦的過程遭遇一些瓶頸，像是木材、貨櫃、二手車供應短缺等，以致確實見到一些物價上漲。但他贊同Fed觀點——這些短缺只是「暫時」現象，通膨將會消退。不過，他坦承自己的看法「有可能是錯的」。至少，唯恐通膨不只是倏忽即逝的憂慮，並非無憑無據。

通膨疑慮再起的第二個理由，是所謂「聯準會（Fed）恣意印鈔，不久將導致通膨失控」的說法甚囂塵上。類似說法十年前就有，也曾鬧得沸沸揚揚，直到事實證明根本沒發生「惡性通膨」（hyperinflation），喧囂聲才消音。如今這種論調又重出江湖，克魯曼稱之為「貨幣 蟑螂」，是一種「蟑螂想法」（cockroach idea），即虛妄不實的信念，雖沉寂一時，卻像打不死的蟑螂又冒出。

據克魯曼觀察，這類「印鈔恐慌」之辭，許多是出自於力挺加密幣人士之口，而從他多次與比特幣（Bitcoin）等加密幣支持者討論的經驗可知，每回逼問他們「加密幣究竟想要解決什麼問題？」，答覆千篇一律是：「法定貨幣注定完蛋，因為Fed停不住印鈔機」。

克魯曼認為，「貨幣蟑螂」想法「實在很糟」，事實證明過去40年來這種看法一錯再錯。持平而論，用大量印鈔票支付政府債務的確可能導致高通膨，1990年代初的巴西就是明顯例子。然而，克魯曼強調，類似遭遇在美國從未發生過，即使在貨幣供給量（如M2）激增的時期亦然。自1980年代以降，任何人聲稱M2貨幣供給量大增預告通膨將猛竄的人，一而再、再而三證明誤判，「錯得非常離譜」。

為什麼是這樣？

克魯曼指出，所謂「印鈔引爆通膨」的說法，實際上有兩大謬誤。

其中一個謬論是「無瑕通膨」（immaculate inflation）：按這個觀念，貨幣供給擴增會直接轉換成通膨，過程中不會造成經濟過熱。多年來許多人陷入這種謬誤思維。重量級經濟學家傅利曼（Milton Friedman）檢視1980年代初期M1貨幣供給快速增長，據此在1982至1985期間一再預測通膨將復熾：1983年通膨率將升到8%、1984年升到二位數、1985年達到8%至10%。

顯然這些預測都未成真。實際情況是：當時美國經濟顯露疲態，伴隨著高失業率，導致那整段時期通膨非但沒有飆高，反而還降低。

另一個謬誤是，現代的通膨末日預言者不明白，在利率極低環境下，貨幣的角色也改變了。

克魯曼解釋，2007年之前，民眾持有貨幣的代價高昂，因為手頭現金不會生利息，而銀行存款利息不如其他資產（例如美國公債）提供的收益。所以，人們手上握有貨幣，圖的只是流動性——隨手可花用。一旦Fed擴大貨幣供給量，民眾握有的流動性多到超出所需，傾向把那些錢用來買其他資產，驅動利率下降並導致整體支出升高。

但在利率很低的時期（多年來就是如此，基本上是因為存款過剩，相對於被認知的投資機會而言），貨幣變成只是「另一種資產」。Fed擴大貨幣供給時，民眾不覺得有迫切必要把錢投入更有賺頭的用途，於是他們只是坐擁現金。貨幣供給升高，國內生產毛額（GDP）沒升，貨幣流通速度（velocity of money，即GDP對貨幣供給量的比率）因而陡降。

這些都不是新見解，早在1990年代談論日本經濟時，克魯曼就花了一些篇幅評論此事，主要是把數十年來許多經濟學家的見解整理、歸納出來。他認為，約莫到2014年，絕大多數經濟評論者已接受一種觀念：就美國而論，只憑貨幣供給數字，基本上無從預測未來的通膨。

但克魯曼感嘆，新一代金融市場參與者，尤其是加密幣相關人士，對這些毫無所悉，卻又像許多金融界人士那樣，自以為什麼都懂。以至於現在新一批「貨幣蟑螂」又大舉出沒，所以有必要從頭再解釋一遍。