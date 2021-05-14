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全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

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美股道瓊早盤漲逾200點 暫甩4月零售銷售陷停滯陰霾

編譯林奇賢／綜合外電
美股14日早盤全面上漲，延續前一天的漲勢。路透
美股14日早盤全面上漲，延續前一天的漲勢。路透

美股14日早盤全面開高走高，延續前一天的漲勢，看來4月零售銷售陷入停滯，未影響到投資人的情緒。

道瓊工業指數14日早盤漲221點或0.6%，標普500指數漲0.7%，那斯達克綜合指數漲1.0%，費城半導體指數漲1.3%，台積電ADR漲1.7%。蘋果漲1.2%，特斯拉漲1.8%。

美國商務部同日公布，4月零售銷售總額與3月持平，低於經濟學者預期的增長1.0%，較3月的增加10.7%（修正後）明顯下滑，主因3月零售銷售成長太快，拉高基期，也顯示「紓困支票效應」已結束，消費者趨於冷靜。

扣除汽車後，上月零售銷售額比3月下滑0.8%，低於市場預估的增加0.6%，更比3月時的增加9%（修正後）明顯減少；扣除汽車與汽油後，零售額同樣下滑0.8%，遜於預期的增加0.3%，更不如3月時的增加8.9%（修正後），顯示一般的產品服務銷售明顯減少。

迪士尼早盤跌逾3%，因財報顯示迪士尼上季集團營收與串流服務Disney+的用戶數，均比預期低。

美國疾病防治中心（CDC）放寬防疫措施，已完成新冠疫苗接種者，在大多數情況下，無論是室內還是室外，都不必配戴口罩。重啟經濟概念股14日早盤應聲上揚，聯合航空、美國航空、波音股價均走高。

瑞銀集團（UBS）全球財富管理投資長Mark Haefele表示：「通膨升溫可能仍是疫後經濟加快復甦時的關注重點。不過，在持續迎接通膨再膨脹行情之際，儘管我們預期通膨升溫的疑懼，會引發股市震盪，但也可視如此市場變動為機會，對一些在該格局下會漲的股票，建立曝險部位。」

指數 美國 迪士尼

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美4月零售銷售陷入停滯 「支票效應」退場

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