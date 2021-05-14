路透：台積電擬加碼投資美晶圓廠 歐洲設廠前景黯淡

台積電正考慮對美國亞利桑那州的晶圓廠挹注數百億美元，在鳳凰城下一座晶圓廠採用更先進3奈米技術製程。路透

知情人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電 （2330）正考慮挹注數百億美元，加碼投資美國 亞利桑那州的晶圓廠，在鳳凰城下一座晶圓廠採用更先進3奈米技術製程；但對歐洲投資設先進晶圓廠的發展前景則是放緩。

路透月初報導，台積電預計在亞利桑那州鳳凰城興建最多六座晶圓廠，第一座將採用5奈米技術生產晶片 。目前，高層正討論第二座晶圓廠是否採用更先進的製程，生產3奈米晶片，領先首座晶圓廠的製程；消息人士透露，技術更先進的3奈米晶圓廠將耗資230億至250億美元。

在全球晶片短缺、加上歐美都提出計畫要補貼半導體製造之際，台積電的投資計畫備受關注。台積電去年宣布將投資100億至120億美元，在鳳凰城興建晶圓廠。

消息人士表示，隨著鳳凰城廠區將在未來10至15年建成，高層正規劃下一代2奈米及體積更小的晶片製程。

在建造工廠方面，台積電可能與英特爾和三星電子競逐美國政府的補貼，總統拜登承諾投資500億美元資金扶植美國半導體製造；參議院最快將在本周採取行動。

部分政府官員擔心，補貼台積電對台灣的益處更勝於美國，因為台積電可能在台灣繼續進行研發，但華府的補貼計畫未包括外國企業。

官員與業界人士表示，強大的國內晶片製造產業對經濟和國家安全至關重要；儘管高通和輝達等美國晶片大廠在各自市場稱霸全球，但大部分晶片是在亞洲製造。

報導也說，歐盟內部市場執委布勒東（Thierry Breton）與台積電歐洲總經理瑪西（Maria Marced）上月進行對話，儘管布勒東公開表示這次談話是「很好的交流」，知情人士指出，雙方會談實則「非常糟糕」。

台積電發言人稱，公司不排除任何可能性，但沒有在歐洲建廠的計畫。另一方面，歐洲晶片與汽車業者多數反對這項提議，並傾向於補貼用於汽車製造且目前供應短缺的老一代的晶片。

此外，台積電的大客戶多數位於美國，例如蘋果；歐洲客戶主要是汽車製造商，購買製程較不先進的晶片。歐洲和中東客戶上季僅占台積電營收的6%，遠低於北美客戶的67%，及亞太客戶的17%。

消息人士稱，台積電並未排除在歐洲興建較舊型晶片廠的計畫，以服務當地汽車客戶。