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馬斯克推文「研究提高交易效率」 狗狗幣應聲飆漲20%

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克在推特發文批評比特幣挖礦不環保，但持續表達自己相信加密貨幣，正與狗狗幣開發人員合作，以提高其交易效率。路透
特斯拉執行長馬斯克在推特發文批評比特幣挖礦不環保，但持續表達自己相信加密貨幣，正與狗狗幣開發人員合作，以提高其交易效率。路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周四下午在推特發文表示，他正與狗狗幣開發人員合作，以提高其交易效率後，該加密貨幣大漲20%。

馬斯克推文說：「與狗狗幣開發人員合作提高系統交易效率。有潛在前景。」此文一出，幣安加密貨幣交易所的狗狗幣價格應聲上漲，由0.43美元飆到0.52美元，漲幅逾20%。

打趣自稱「狗狗幣教父」的馬斯克周二曾上推特問粉絲，是否該接受以狗狗幣作為購買特斯拉電動車的支付方式，大部分的人投下贊成票。

根據CoinMarketCap.com，狗狗幣去年底還不值什麼錢，如今市值已排名全球第4大加密貨幣，投機買家蜂湧而至，推升價格暴漲逾100倍。

馬斯克雖加大力度批評比特幣「大量使用」燃煤發電挖礦並不環保，但持續表達對狗狗幣的支持，說自己相信加密貨幣。

馬斯克先前在另一則推文裡表示，「明確地說，我堅信加密貨幣，但它不能造成大量增加化石燃料的使用，尤其是煤炭。」

這是他第二天批評加密貨幣挖礦活動，此前他已宣布，中止接受以比特幣購買特斯拉電動車。馬斯克的舉動對比特幣市場造成嚴重衝擊，價格曾一度暴跌至46,000美元附近。根據彭博綜合報價，比特周五上午挫低0.4%至49,128美元。

馬斯克的轉變出乎外界意料，許多散戶怒火中燒。過去幾個月，由於有馬斯克和其他大公司對比特幣表現出愈來愈高的接受度，這些散戶對市場深具信心，如今風雲變色，大家開始猜測馬斯克在比特幣市場的參與度。

32歲的英國醫生Oluwafisayo Williams說，「如果比特幣有害環境，我們也應該詢問馬斯克關於他旗下SpaceX火箭的碳足跡問題」。

部分加密貨幣的業內人士表示，整件事被過份誇大，當前價格下跌代表買入機會。Fundstrat Global Advisors的David Grider說：「這輪拋售可能給比特幣日後創新高奠基。」

馬斯克 狗狗幣 貨幣

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