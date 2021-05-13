通膨是利多？還是利空？華爾街兩派各執一詞

通膨對美股是利多還是利空，華爾街有兩派看法。美聯社

通膨對股市報酬率有何影響？答案取決於你問的是誰，以及你認為哪些歷史數據與此密切相關。

經濟學家對美國 通膨是長期頑疾或暫時現象仍莫衷一是，但股票 分析師已經開始討論，通膨若生根，對股市是利是弊？

Jonathan Golub帶領的瑞信策略師認為，在過去一年，以5年期公債平衡通膨率代表的通膨預期上升，與此同時，股市指數 有正報酬率。

他們周四撰寫研究報告說：「股價在通膨率較高時期往往會上漲，與最近股市回檔成對比。」

他們指出，在擔心通膨升溫的日子裡，平均而言，標普500指數的每種類股也在上漲，最大受益者是能源和金融股，而必需品消費和公用事業類股的報酬率最低。

Leuthold Group卻從美國消費者物價指數（CPI）和MSCI美國指數本益比數據的歷史關係，得出截然不同的結論。

該公司分析師Chun Wang在周四的研究報告裡說：「股票投資人可能覺得市場太熱，因為較高的通膨向來伴隨較低的股票估值。」同時也提醒，「兩者關係雖在過去兩年間減弱，但鑒於今日令人陶醉的估值水準，通膨不必升高太多，就能引發跌勢。」

該公司先前有一份研究報告預測，如果標普500指數的股價營收比和本益比回到1995年以來的平均水準，意味指數要下跌37%。

根據Truist Advisory Service首席市場策略師Keith Lerner，答案最終可能不在於是否有通膨，而在於通膨高或低。

他說：「有點通膨對整體股市是好的。如果有點通膨，且進展速度不會太快，企業可以轉嫁成本，消費者不會看到價格調漲時嚇一大跳。沒錯，有點通膨很健康，但如果太快太熱，就讓人擔心了。」