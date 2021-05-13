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阿里巴巴8年來首次季度虧損 受反壟斷罰款衝擊

記者林汪靜／即時報導
阿里巴巴截至今年第一季經營虧損達人民幣76.54億。（圖／取自搜狐）
阿里巴巴截至今年第一季經營虧損達人民幣76.54億。（圖／取自搜狐）

阿里巴巴集團13日晚間發布最新財報顯示，受巨額反壟斷罰款影響，截至今年第一季經營虧損達76.54億元（人民幣，下同，約11.86億美元），這也是阿里巴巴自2014年9月上市以來的首次季度虧損。不過，阿里零售平台業績表現仍穩健增長。

觀察者網報導，儘管阿里巴巴出現虧損，但阿里巴巴零售業績表現依舊穩健成長。財報顯示，2021財年阿里巴巴中國零售平台年度GMV（網站成交總金額）達人民幣8.119兆，較去年增長人民幣1.066兆。此外，本季中國零售市場的移動月活用戶也較去年同期增加2300萬，達9.25億；當季收入為1873.95億元，增長64%。此外，淘寶直播財年GMV超過人民幣5000億元。

阿里巴巴在財報中重申，其用戶增長主要來自下沉市場，2021財年大約70%的新增年度活躍消費者來自較不發達地區。阿里巴巴2021財年全球活躍消費者達10億。

在其他業務層面，2021財年，在剔除集團內公司間交易後，菜鳥網絡收入實現較去年同期68%的穩健增長，在2021財年實現正經營現金流。今年3月，菜鳥網絡全球包裹網絡的日均包裹量超過500萬件。

而2021財年，阿里的雲端運算業務收入較去年增長50%，達人民幣601.2億元，根據Gartner 今年4月的報告顯示，去年阿里巴巴集團在全球IaaS（基礎設施即服務）市場中獲得世界第三大及亞太地區第一大的排名。

中國 雲端 零售業

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