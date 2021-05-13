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特斯拉賣車停收比特幣 使馬斯克變卦的4種可能

編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉賣車接受比特幣付款的政策突然喊停 。(路透)
特斯拉賣車接受比特幣付款的政策突然喊停 。(路透)

電動車大廠特斯拉2月宣布砸15億美元買比特幣，並開始接受比特幣支付購車款。當時特斯拉執行長馬斯克隻字未提加密幣挖礦需要消耗大量能源，但他12日卻推文說，基於環保考量，賣車暫停收比特幣。為什麼態度轉變這麼快？

彭博資訊專欄作家羅倫特（Lionel Laurent）13日撰文說，馬斯克最新推文顯然默認之前不願承認的事實，亦即演算法挖礦耗電甚鉅，這是令人鼓舞的發展。然而，他的態度變化之快，卻令人困惑，尤其許多加密幣粉絲把他的每句話當成聖旨，卻眼睜睜看著加密幣市值在馬斯克推文後瞬間蒸發3,650億美元。

羅倫特指出，馬斯克立場180度大轉彎，可能顯示所謂「結合加密幣挖礦與可再生能源計畫，有利於環保」的說法（馬斯克上月還稱許為「事實」），未能獲大眾採信，且與特斯拉「綠能公信力」形象不符。

羅倫特推測，馬斯克喊停賣車收比特幣政策，也可能顯示特斯拉用此策略銷售電動車的成效不彰，畢竟比特幣價格波動劇烈，而且比特幣供應量有限，用來當作投機炒作的工具，比當購物用的錢幣更合適。

導致特斯拉政策「髮夾彎」的另一種可能性，是力捧比特幣引來機構投資人的質疑，畢竟投資界愈來愈注重環境、社會和公司治理（ESG）因子。瑞銀經濟學家 Paul Donovan今年2月曾質疑：「一家公司若與加密幣扯上關係，股票還會吸引永續性投資人持有嗎？」馬斯克最新舉動讓此問題更容易回答，儘管他表示，特斯拉不會賣掉已持有的比特幣。

另外，馬斯克態度轉變時，適逢金融市場出現更普遍的轉變：通膨疑應慮和債券殖利率走高，衝擊種種「射月」型投資。本周來，科技股雲集的那斯達克綜合指數下挫，「女股神」伍德的方舟（ARK ）下沈，特斯拉股價也重挫，比特幣13日盤中跌破50,000美元，看來愈來愈不像堅不可摧的通膨避險資產。

比特幣 馬斯克 特斯拉

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