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美股早盤小漲 投資人買進科技股

編譯林奇賢／綜合外電
美股13日早盤小漲，收復一些昨日的失土，其中那斯達克指數漲幅較大。路透
美股13日早盤小漲，收復一些昨日的失土，其中那斯達克指數漲幅較大。路透

美股13日早盤小漲，收復部分失土，其中那斯達克指數的漲幅較大，但投資人仍在評估物價壓力對經濟復甦前景的影響。

道瓊工業指數13日早盤漲73點或0.2%，標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲1.1%，費城半導體指數漲2.1%，台積電ADR漲1.7%。蘋果漲1.9%，特斯拉漲逾2%。

研究機構CFRA首席投資策略師史托沃說，在投資人眼中，拉回就是買點，「我認為要說我們為修正做準備，可能為時過早」。

美國勞工部13日公布，4月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與整體PPI的月升率與年升率都超出預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響進一步展現。

美國在12日公布的消費者物價指數（CPI）年升4.2%，寫2008年來最大增幅。

儘管部分投資人堅持消費者物價是因經濟重啟而一次性竄升，但通膨可能持續，並迫使聯準會（Fed）考慮縮減刺激措施，因此投資人開始避險，以因應這種可能性發生。

Crossmark全球投資公司首席市場策略師Victoria Fernandez指出，「對於Fed控制通膨的情況，市場已稍微失去一點信心」，憂慮Fed可能等很久才處理通膨升溫，「很難說此刻市場還對此感到很自在」。

指數 投資 美國

上一則

美4月PPI持續勁升 通膨壓力進一步加重

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