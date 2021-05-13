我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院委員會無異議通過 禁政府設備下載TikTok

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

美4月PPI持續勁升 通膨壓力進一步加重

編譯任中原／綜合外電

美國4月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與整體PPI的月升率與年升率都超出預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響進一步展現；而且由於廠商生產成本升高壓力加重，傷害企業獲利，並可能拉升消費者物價（CPI）加速走高。

4月最終需求PPI（即整體PPI）比3月再升0.6%，升幅雖比三月時的1%回降，但仍高於市場預期的0.3%升幅，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，已導致廠商成本升高，因而提高產品的出廠價格。

上月PPI年升率達6.2%，高於預期的4.2%，更遠高於３月時的4.2%，這除了反映廠商成本升高，也受去年3月開始受新冠肺炎疫情影響，導致物價下跌，使比較基期偏低。

4月扣除能源及食品後的核心PPI，比3月上升0.7%，高於預期的0.4%升幅，與3月時的0.7%升幅相同；比去年同期上升4.1%，超過3月時的3.1%升幅，也比預估的3.8%要高。

扣除能源、食品與貿易項目之後的4月雙核心PPI比3月上升0.7%，遠高於預期的0.4%，也比3月時的0.6%升幅進一步升高；比去年同期上升4.6%，高於3月時的3.1%，也比經濟學者預估的4.3%要高。

經濟學者指出，不僅原料成本提高，工資也加速上升，對企業獲利構成威脅，可能迫使企業提高產品售價，從而推升消費者物價猛升，也對聯準會的超寬鬆政策帶來考驗。

美國 疫情 供應鏈

上一則

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

下一則

美股早盤小漲 投資人買進科技股

延伸閱讀

緊急寬頻福利上路 月補助50元 非美國公民也適用

緊急寬頻福利上路 月補助50元 非美國公民也適用
聖母峰今年登山季首傳山難 美國、瑞士登山客喪命

聖母峰今年登山季首傳山難 美國、瑞士登山客喪命
小米大勝利 移出美制裁名單 將成中企突圍榜樣

小米大勝利 移出美制裁名單 將成中企突圍榜樣
中國上月M2增8% 20月低點

中國上月M2增8% 20月低點

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低