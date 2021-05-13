股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

財經網站MarketWatch報導，資產管理業者Applied Finance Capital Management共同創辦人Rafael Resendes周二表示，雖然通膨隱憂令美股 慘跌，但他看到大型科技公司買點浮現。

Resendes指出，「價值遭低估的高品質企業出現超級特賣」，點名蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook），以及零售商沃爾瑪（Walmart）和大型餐飲連鎖企業麥當勞（McDonald's）等。

他說，他不追捧那些基於財務指標（例如股價淨值比）看起來便宜的個股，在預測公司獲利能力時，會把研發視為投資 ，而非費用。

美股走跌，那斯達克綜合指數 本周跌幅大於標普500和道瓊工業指數。儘管許多投資人擔心科技股估值過高，但Resendes認為這些個股大有發展空間。

他說，他的模型顯示，今年成長股開始展現吸引力。成長股2021年表現落後價值股。根據FactSet數據，截至周三（12日），羅素1000成長指數今年來僅上漲1.4%，遠遜於羅素1000價值指數同期間大漲14.1%。

Resendes強調，自己對成長股或價值股兩種投資風格並無特別偏好，只是一直在找被低估的個股：「我們與大多數的人不一樣，不覺得價值股一定有吸引力。」