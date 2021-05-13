我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

編譯季晶晶／綜合外電
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

財經網站MarketWatch報導，資產管理業者Applied Finance Capital Management共同創辦人Rafael Resendes周二表示，雖然通膨隱憂令美股慘跌，但他看到大型科技公司買點浮現。

Resendes指出，「價值遭低估的高品質企業出現超級特賣」，點名蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook），以及零售商沃爾瑪（Walmart）和大型餐飲連鎖企業麥當勞（McDonald's）等。

他說，他不追捧那些基於財務指標（例如股價淨值比）看起來便宜的個股，在預測公司獲利能力時，會把研發視為投資，而非費用。

美股走跌，那斯達克綜合指數本周跌幅大於標普500和道瓊工業指數。儘管許多投資人擔心科技股估值過高，但Resendes認為這些個股大有發展空間。

他說，他的模型顯示，今年成長股開始展現吸引力。成長股2021年表現落後價值股。根據FactSet數據，截至周三（12日），羅素1000成長指數今年來僅上漲1.4%，遠遜於羅素1000價值指數同期間大漲14.1%。

Resendes強調，自己對成長股或價值股兩種投資風格並無特別偏好，只是一直在找被低估的個股：「我們與大多數的人不一樣，不覺得價值股一定有吸引力。」

指數 投資 美股

上一則

市場憂Fed錯估通膨 恐提前升息

延伸閱讀

解決中國生育危機 專家：每生1人獎100萬

解決中國生育危機 專家：每生1人獎100萬
疫苗好處大於壞處 專家建議儘早接種

疫苗好處大於壞處 專家建議儘早接種
通膨壓低科技股 道指重挫682點

通膨壓低科技股 道指重挫682點
那指反彈先鋒 微軟最被看好

那指反彈先鋒 微軟最被看好

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體