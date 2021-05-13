Google共同創辦人出脫字母持股 進帳1.63億元

Google共同創辦人布林（Sergey Brin）近來出脫母公司字母（Alphabet）持股，總計進帳1.63億美元。(美聯社)

Google 共同創辦人布林（Sergey Brin）近來大賣母公司字母 （Alphabet）持股，總計進帳1.63億美元，是他四年多來首度出脫字母持股。

申報文件顯示，現年47歲的布林在7日出售價值6610萬美元的Alphabet股票 ，接著又在11、12日賣出近1億美元股票。這筆交易根據先前安排的計畫進行，公司內部人士無須揭露這類計畫的條款或執行計畫的時間。

布林在擔任字母總裁的期間，主要致力於發展無人機和生物科技等新創事業。布林與另一位創辦人佩吉（Larry Page），在2019年分別卸下總裁和執行長職務，但這兩人仍是Alphabet的大股東。

布林從那時隱居幕後至今。他私下資助一項計畫，內容是幫助一艘大型飛船起飛，該計畫由LTA研究探索公司提出。LTA租用Google總部附近的飛機棚廠。根據Google的申報文件，從2020年1月到今年3月，Google向布林收取350萬美元租賃費用。

這是布林自2017年2月以來首度出脫Alphabet持股。Alphabet的A股在4月29日創新高，收盤報2,392.76美元。根據彭博億萬富豪指數，布林是全球財富排行第八的富豪，身價為979億美元。布林和Alphabet尚未對此發表看法。