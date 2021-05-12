買特斯拉不能用加密貨幣？比特幣急挫10%

比特幣盤中重挫10%，因特斯拉執行長馬斯克宣布中止接受以比特幣付款。（路透）

美元兌G-10貨幣 上揚，10年期美國公債殖利率 也勁升，因美國4月消費者物價指數創2008年以來最大增幅並超過預期，讓市場押注聯準會（Fed）可能被迫提前升息。加密貨幣比特幣 重挫10%，因特斯拉執行長馬斯克宣布中止接受以比特幣付款。

美元指數12日上揚0.7%，報90.77。

歐元兌美元12日貶值0.63%，至1.2072美元；日圓兌美元貶值0.97%至109.97，英鎊貶值0.6%至1.4054美元。

物價上漲通常會使美元走強，因為市場認為聯準會將升息以抑制通膨。但外匯市場的反應相當節制，因聯準會主席鮑爾承諾將維持利率穩定，同時允許通膨在一段時間內走高。

聯準會副主席克拉瑞達（Richard Clarida）淡化通膨上揚的消息，表示這大致是由暫時性的力量造成的。

凱投宏觀經濟學家的報告指出：「美元兌其他多數貨幣將進一步走強，因大規模財政支撐措施支持美國經濟勝過其他國家，而且美債殖利率升幅超過其他國家公債。」

澳幣和紐元在G-10貨幣中跌幅最大，因整體避險情緒蓋過大宗商品市場繁榮的影響。

在數位貨幣領域，比特幣重挫10%至50,931.71美元，因特斯拉執行長馬斯克宣布已經中止接受以比特幣付款購買特斯拉車款，理由是擔心「迅速增加使用化石燃料」 進行比特幣挖礦活動。

乙太幣下跌4.4%至3,972.53美元，從稍早創下的4,380.64美元的創紀錄水準回落。