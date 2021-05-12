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通膨壓低科技股 道指重挫682點

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通膨壓低科技股 道指重挫682點

財經新聞組／綜合報導
由於關鍵的通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，導致科技股全面重挫，美股大幅下跌。路透
由於關鍵的通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，導致科技股全面重挫，美股大幅下跌。路透

由於關鍵的通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，導致科技股全面重挫，美股大幅下跌。

道瓊工業平均指數下跌682.09點或1.99%至3萬3587.07點，為1月以來最糟單日表現。在收盤前最後幾分鐘一度下跌700點，觸及盤中低點。史坦普500指數下跌89.06點或2.14%至4063.04點，為2月以來最大跌幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌357.75點或2.67%至1萬3031.68點，本周跌幅超過5%。

在史指跌破11日低點後，跌勢加劇，由於前一個交易日盤中反彈，交易員對這個水平十分關注。史指在開盤後一個小時跌破該低點，之後一路狂瀉。

上月通貨膨脹率以2008年以來最快速度上升，消費者物價指數(CPI)較上年同期猛增4.2%，而《道瓊》(Dow Jones)的估計為上升3.6%。月增幅為0.8%，也高於預期的0.2%。

扣除食品和能源價格的核心CPI較2020年同期增加3%，月增0.9%；也於原本預期的2.3%和0.3%。

高盛(Goldman Sachs)經理休西(Chris Hussey)在報告中表示：「在股市自年初以來上漲10%之後，投資人可能一直在尋找退場的理由。現在就有一個不錯的選擇：通貨膨脹率上升。」

投資人一直擔心通貨膨脹率上升，因為這可能會壓縮獲利率並侵蝕企業獲利。如果物價壓力持續太久，聯準會(Fed)將被迫收緊貨幣政策。

華爾街資深人士凱欣(Art Cashin)表示，「有些人認為Fed不僅反應落後，而且可能錯過重點，想要開始追趕時，為時已晚。」

由於債券殖利率跳升，本周和本月一直承壓的科技股再次領跌。Alphabet、微軟、臉書、亞馬遜和蘋果均下跌超過2%，而晶片製造商Nvidia和AMD也下跌。特斯拉下跌4.42%。

能源股則受惠通貨膨脹而走升，為大盤提供了一定程度的緩衝。西方石油(Occidental Petroleum)攀升2.45%。雪佛龍(Chevron)和馬拉松石油(Marathon Oil)也走高。

華爾街恐懼指數Cboe波動率指數(VIX)在股指暴跌中大漲至27以上。 VIX是根據史指期權價格計算出的對市場恐懼或預期波動的度量。

面對通貨膨脹加劇，投資人可能會重新評估科技股的偏高估值，本周科技特選產業SPDR下跌逾5%，本月下跌6%。

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