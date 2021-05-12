我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

「緊急寬頻福利計畫」上路 每月50元網路費補助

全球最大避險基金創辦人：加密幣最大風險...太成功

編譯林奇賢／綜合外電
比特幣今年來大漲90%，乙太幣同期更是瘋漲435%。在此同時，較為傳統的金融資產今年來的走勢趨於平緩。路透
比特幣今年來大漲90%，乙太幣同期更是瘋漲435%。在此同時，較為傳統的金融資產今年來的走勢趨於平緩。路透

全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐示警，聯準會（Fed）正用寬鬆貨幣政策，助長市場泡沫形成；被問到加密資產的最大風險時，他回答：加密幣「太成功」就是最大的風險，言下之意反而似乎是看好這類資產。

達里歐11日在華爾街日報「Future of Everything Festival」線上峰會被問到，他對數位資產市場的觀點時，他形容加密幣為「令人興奮且未知的東西」。他說，加密幣的最大風險，「來自加密幣本身的成功；任何政府都不希望出現替代性的貨幣」。

達里歐「非常看好」加密幣，原因在於其數位結算的機制，他可能指的是去中心化金融（DeFi）。DeFi指的是在沒有中介機構的情況下，方便加密資產借入、借出、交易的應用與服務。有人認為DeFi可能威脅傳統金融市場，也有人認為Defi是種可讓華爾街更易於促進買賣和放貸的方式。

聖路易聯邦準備銀行近期發布的研究報告顯示，DeFi有些安全性的議題，但解決的話便可能震撼金融產業。

達里歐說，加密幣作為貯存價值的方式，令人覺得有趣，「且可能對我們很重要」。

然而，狗狗幣等更具炒作性質的數位資產掀起的熱潮，令人不禁懷疑加密幣是否也處於泡沫之中。

軟銀創辦人孫正義12日財報會議另指出，他不確定比特幣能否會漲得很高，當被問到像特斯拉那樣投資比特幣的公司愈來愈多時，他不置可否。但他也說，加密幣的熱潮將加密幣推上舞台，有如鑽石或債券，不僅「不容忽視」，「也沒必要拒絕加密幣」，「我們內部不時出現這樣的討論」。

華爾街 貨幣 比特幣

上一則

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

延伸閱讀

全球最大避險基金創辦人：拜登升高通膨和美元貶值風險

全球最大避險基金創辦人：拜登升高通膨和美元貶值風險
德美加強監管加密幣

德美加強監管加密幣
花旗擬進軍加密幣市場

花旗擬進軍加密幣市場
乙太幣突破3000元創新高 比特幣在加密幣市占下滑

乙太幣突破3000元創新高 比特幣在加密幣市占下滑

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題