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美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

編譯湯淑君／綜合外電
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

最新出爐的數據顯示，美國4月通膨率非常火熱，儘管這並不令人意外，但股市反應像是突然受到驚嚇似的。

通膨顧慮最近持續加深，顯示從糧食、汽車到汽油價格齊揚，令消費者愈來愈不安。美國勞工部12日公布，美國4月消費者物價指數（CPI）年比升高4.2%，遠超過預期，更使這些顧慮火上加油。

巴隆周刊（Barron's）專欄作家魯特（Al Root）指出，有一點通膨是好事，因為物價溫和上漲顯示經濟運作良好；不過，通膨若是竄得很高，將侵蝕存款價值、大挫經濟銳氣，且可能迫使央行決策官員提高利率，那將造成經濟減速，拖累股價下跌。這正是為什麼聯準會（Fed）希望通膨率能維持在2%附近，既不會過熱，也不至於太冷。

12日公布的美國4月通膨年增率則是此數的兩倍多，投資人該憂慮嗎？魯特認為，大可予以忽略，因為數據被所謂「基期效應」誇大了——2020年4月時值封鎖抗疫期間，美國經濟活動普遍停擺。與低基期相比，年增率大躍進可想而知。

然而，不單是年比數據，月比的核心CPI也勁揚。4月剔除能源與食物的核心CPI較3月勁升0.9%，大幅超出經濟學家預測的0.2%。

經濟與政策研究中心（CEPR）資深經濟學家貝克（Dean Baker）推文評論說：「CPI報告整體而言大致在預料中，反彈幅度大的領域包括航空費率、汽車保險、飯店住宿（升幅8.8%）等。暫時性的供應短缺導致二手車價格暴漲，以及新車價格異常漲價。沒什麼憑據擔心通膨會是持續性的。」

高於預期的CPI數據發布後，美股標普500指數12日早盤應聲下跌0.8%。

但魯特指出，即使通膨數據這麼強，也不太可能促使Fed改變現行的貨幣寬鬆政策，至少就短期而言是如此。

美國 汽車 指數

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