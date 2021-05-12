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美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

編譯湯淑君／綜合外電
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

通膨復熾疑雲重重壓頂，美國股市近日陷入低氣壓，所幸逢低承接科技股的買盤湧現，協助那斯達克綜合指數11日跌幅從盤中近2%縮小為0.1%，但道瓊工業指數仍遭遇2月來最大單日跌幅。投資人或許想問：「最糟情況結束了嗎？」

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」（panic events）打擊，但他認為這顯示市場投資人舉白旗投降，大舉拋售手中持股，而這可能導致股市底部浮現。

Thomas Lee指出，第一個「恐慌事件」，是俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）在短短兩天之內飆升40%。他指出，自1990年以來，這種情況只見過20次，而檢視這30年來類似的VIX猛升情況，「除非進入衰退期，否則VIX突然飆高只是恐慌/心態重置，沖刷掉原有的投資人情緒」。

根據他提供的資料，1990年迄今，美股標普500指數經歷過四次空頭市場期間VIX兩天內飆升40%的事例，在多頭市場則發生過16次，而這種情況發生一個月、三個月和六個月後，美股投資報酬率中間值為1.6%、6%和8.7%。

第二個「恐慌事件」也發生在11日，即紐約證交所跳動指數（NYSE Tick index）跌到負2,069，是1999年來最差。該指數用上漲股票家數減去下跌股票家數，是觀察股市氛圍的一種指標。

Thomas Lee指出，1990年以來，紐約證交所跳動指數表現最糟前十例中，事後一個月、三個月和六個月，標普500漲幅取中間值為4.8%、11.3%和21.9%，非常可觀。

他說：「許多投資人可能把（周二）大跌和VIX飆升視為惡兆，但可能令你驚訝的是，這些其實是後市看多的訊號。最重要的是，要記得，多頭市場『乘手扶梯而上，搭升降梯而下』。意思是，牛市穩步 上漲，然後突然重挫。因此，VIX猛竄和紐約證交所跳動指數呈現龐大的負數，是正面的訊息。」

結論是，他認為，如果「市場投降」在進行之中，投資人資金應轉出科技股、輪動到經濟敏感股，例如紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、能源公司埃克森美孚（Exxon Mobil）、柯爾百貨（Kohl's）、哈雷機車（Harley-Davidson） 、航空公司捷藍（JetBlue）等。

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