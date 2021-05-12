就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

在領到新冠肺炎紓困金 後，日本 和美國 民眾的做法大致相同，都用於儲蓄或日常開銷，而未提振消費支出。

最新數據顯示，去年日本政府發放的紓困金，並未帶動消費升溫，絕大部分成為儲蓄。

日本總務省11日公布，對符合資格民眾發放的10萬日圓（918美元）紓困金，在止於3月的上個財務年度，提高考量通膨的可支配收入4%，然而同期的每月消費者平均支出卻減少4.7%，減幅為2014年度以來最大；當年這項數據因政府調升消費稅而下滑5.1%。日本消費支出縮減，主因是政府宣布進入緊急狀態，以及民眾居家避疫。

高盛首席日本經濟學家馬場直彥說，在2020年，日本家庭的儲蓄金額激增36兆日圓，占國內生產毛額近7%。他說，從日本家庭過去的習慣來看，他們可望把部分儲蓄金額拿來花用，在未來兩年提高消費金額3.9兆日圓。

美國也出現類似趨勢。據Bankrate.com的調查，領到1,400美元紓困支票的美國民眾，無論收入高低，都用於支付帳單，而未提高消費金額。

這份調查顯示，45%的美國人把新一輪紓困金用於支付每月帳單，36%拿來支應日常開銷、32%希望用於還債，28%則打算增加儲蓄金額。值得注意的是，僅13%受訪者打算把紓困金用於非必要的活動和物品。

這項調查顯示，美國民眾打理財務的行為，可能因疫情而轉變，如同金融危機導致美國人在財務上更保守。

Bankrate.com首席金融分析師麥布萊德說：「沒有什麼事像衰退一樣，最能凸顯緊急備用金和減輕債務負擔的重要性。」