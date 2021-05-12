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全球最大避險基金創辦人：拜登升高通膨和美元貶值風險

編譯季晶晶／綜合報導
全球最大避險基金橋水創辦人達里歐檔案照。路透
全球最大避險基金橋水創辦人達里歐檔案照。路透

全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）周二在華爾街日報的「Future of Everything Festival」線上峰會發言表示，拜登雄心萬丈的經濟刺激計畫升高通貨膨脹與美元貶值的風險。

達里歐說，拜登政府的經濟政策，包括3月簽署的1.9兆美元疫情紓困案，以及目前提議的2.3兆美元基礎建設計畫，有讓太多錢流入經濟、創造出泡沫的風險。他也預測，買家對政府債券的需求不足，會導致聯準會持續其擴張政策。

達里歐說，「最大的問題在於已經產生並投入體系的資金數量」，央行應謹慎平衡這種風險，而生產力是「防止經濟過熱的關鍵」。達里歐說，他已與拜登政府官員交換意見，但拒絕透露細節。

他並且表示：「泡沫有兩種。有一種是債務泡沫，該還錢的時候還不起，泡沬會破滅。還有另一種是錢太多，緊縮程度不夠，錢會貶值。我想我們是在第二種泡沫。」

他說，比較不必擔心的是聯邦政府額外失業救濟，部分企業領導人和議員批評福利太好，阻卻美國返回勞動力市場。他說，爭論是否在9月到期前提早取消補助，沒有太大意義。

達里歐經常談到中國大陸的投資機會，反駁人權疑慮會讓投資人遠離該市場。他說：「我並不真的了解，也沒研究人權議題。我遵守法律對那些事情的規定。」但補充，美國也有人權疑慮，「我因為那些事就不投資美國了嗎？」

根據富比士，知名的避險基金經理人達里歐身價高達203億美元。

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