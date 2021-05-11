科技股空頭回補 道指2月來最糟

由於對通貨膨脹率上升和估值過高的擔憂，大型科技股開盤即重挫，賣壓之後傳播到其他類股。特斯拉下跌1.88%，但已較盤中低點拉回不少。美聯社

科技股遭到重擊，讓美股今年瘋狂走勢再添一筆。由於對通貨膨脹率上升和估值過高的擔憂，大型科技股開盤即重挫，賣壓之後傳播到其他類股。

但奇怪的是，科技股在晚盤反彈，投資 人重回亞馬遜和Netflix等個股懷抱，而其餘市場則陷入大跌。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 盤中一度下跌2.2%，尾盤拉至平盤，下跌12.43點或0.09%收1萬3389.43點。道瓊工業平均指數大跌473.66點或1.36%至3萬4269.16點，為2月26日以來最糟單日走勢，主遭Home Depot和Travelers Companies拖累。史坦普500指數下跌36.33點或0.87%收4152.1點，11個類股中有10個下跌。

早盤股指動盪，高價科技股引領大盤走低，拋售波及銀行到能源和工業等各個類股。但之後許多科技股收復大部分跌幅。亞馬遜和Netflix都上漲1%以上，臉書上漲0.18%，蘋果和Alphabet也都收復不少跌幅。以成長型個股為目標的方舟創新ETF漲幅超過2%。

CBOE波動率指數(VIX)跳升至23.73，為2個月來最高水平，該指數衡量史指期權價格引起的市場擔憂。去年大部分時間VIX一直頑固地保持在20以上，上月跌至16以下。VIX通常因股市下跌而走高。

特斯拉下跌1.88%，但已較盤中低點拉回不少。它是高估值和高預期的典型成長型股票 。

在本周急跌之際，投資人逢低買入。由於對通貨膨脹和高利率的擔憂逐漸升溫，科技股今年初短暫失寵。以成長為導向的企業是疫情中的最大贏家，但它們往往會受到利率上升的打擊，因為這會侵蝕其未來收益的價值。

部分交易員表示，空頭回補是促成科技股盤中反彈因素。當股票急跌時，放空股票的空頭交易必須回補部位，以平倉並變現。

知名投資人德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)對令投資人不安的因素表達擔憂。

雖然他表示仍在做多股票，但資產正處於「狂熱風潮」，而聯準會(Fed)和美國政府可能透過向早已過熱的經濟注入過多成本紓困措施來危及美元的儲備地位。

德魯肯米勒說：「歷史上沒看過貨幣和財政政策與經濟環境不同步的時期，一個都沒有。」「如果它們想做的事會危及儲備貨幣地位，那麼就可能出現資產泡沫破裂的風險，隨便它們吧。但至少我們應該對此進行對話。」

勞動力短缺以及3月消費者物價指數(CPI)的上漲，助長了通貨膨脹的擔憂。

勞工部報導，由於雇主努力尋找勞工填補職位，3月職位空缺飆升至歷史新高。即使空缺數較2月增加59.7萬或8%至812萬，但員工數僅增加21.5萬或3.7%，剛剛超過600萬。