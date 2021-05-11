我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

紐時：中國試圖改變全球媒體格局 取代BBC和CNN

美股道瓊早盤跌逾300點 那斯達克指數重摔逾1%

編譯林奇賢／綜合外電
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社

美股11日早盤開低走低，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌勢較重，主要是市場又開始憂心通膨升溫所致。蘋果跌2.7%，估值偏高的成長股代表個股特斯拉一度重挫逾3%。

道瓊工業指數11日早盤跌304點或0.88%，標普500指數跌1%，那斯達克綜合指數大跌1.2%，費城半導體指數跌約2%，台積電ADR跌1.1%。

特斯拉（Tesla）大跌逾3%。根據路透報導，特斯拉（Tesla）上月在大陸賣出的當地製的車輛比前月減少近三成，且傳出已暫停擴建上海廠的計畫。這家電動車大廠原本還打算將上海廠打造成全球出口中心。

伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資管理公司（ARK）旗下最大基金「方舟創新ETF」（代號ARKK），11日早盤大跌3.5%，延續昨天的跌勢。

美國10年期公債殖利率目前升至1.624%，引發投資人擔憂，通膨增速可能促使聯準會（Fed）調整當前超級寬鬆的貨幣政策。美國明天公布4月CPI。

自5月以來，美股大盤走勢分歧，那斯達克至今跌4%，道瓊則漲2.5%，因投資人將資金轉出估值偏高的成長股，並投入受惠於重啟經濟活動與較高通膨的價值股。

線上券商XM投資分析師Marios Hadjikyriacos指出：「這種情況似乎是結合通膨重新升溫的疑懼，以及部分市場參與者將資金轉而投入價值股，並減少估值偏高的曝險部位。」

遊戲開發商藝電（EA）、崔石比克能源公司（Chesapeake Energy）、魔術內衣製造商Hanesbrands、Palantir科技公司，將於11日公布上季財報。

指數 投資 特斯拉

上一則

彭博商周：晶片荒為台積電的業務增添一層政治敏感性

下一則

亞馬遜傳發債185億美元 趁低利大舉債

延伸閱讀

狗狗幣能買特斯拉電動車？馬斯克推文激勵狗狗幣大漲

狗狗幣能買特斯拉電動車？馬斯克推文激勵狗狗幣大漲
路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

SpaceX收費 接受狗狗幣

SpaceX收費 接受狗狗幣
車用晶片短缺 中國國產特斯拉二度漲價

車用晶片短缺 中國國產特斯拉二度漲價

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17
大陸三大電信商，中國移動、中國電信、中國聯通7日同步公告，紐約證交所維持公司美國存託股票ADR下市決定。（路透）

中國3大電信商公告：紐交所維持下市決定

2021-05-07 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沈船

共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沈船