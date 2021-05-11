彭博商周：晶片荒為台積電的業務增添一層政治敏感性

全球晶片短缺為台積電的業務增添一層政治敏感性，未來幾年將是該公司自張忠謀退休以來所面臨的最關鍵時期。(路透)

台積電 不僅是台灣的「護國神山」，也是世界各國政府與企業爭相拉攏的對象。最新一期的美國 彭博商業周刊報導，台積電雖掌控全球半導體市場，但需謹慎因應棘手的地緣政治情勢，因為全球晶片 短缺為該公司的業務增添一層政治敏感性，未來幾年該公司將面臨自張忠謀退休以來的最關鍵時期。

台積電主宰智慧手機領域，但其生產的晶片廣泛應用於從汽車到噴射戰鬥機的所有產業；新冠肺炎疫情進一步鞏固其主導地位。台積電2020年營收為455億美元，比2019年成長31％；調整後的淨利為173億美元，遠高於前年。該公司現在市值約為5,900億美元，是英特爾市值的兩倍半以上。

報導說，全球晶片短缺問題，為台積電的業務增添了新一層的政治敏感性。該公司大部分產品是在台灣生產，而台灣急切於維持這種安排，但全球幾大經濟體愈來愈容易受到供應鏈衝擊的影響，自2020年底以來，美國、歐洲、日本和南韓官員不斷呼籲台灣當局，說服該公司為他們的國家利益服務。同時，美國和中國都計畫投資國內生產，以減少對外國供應商的依賴。今年5月5日，歐盟執委會還擬定計畫，欲增強其設計和製造先進半導體的能力。

台積電擁有巨大的領先優勢，而且入門的障礙非常高。儘管如此，該公司仍面臨來自三星電子和英特爾等日益激烈的競爭，三星電子正投資1,160億美元發展下一代晶片事業，而英特爾計劃投資200億美元以重新站穩腳跟。

彭博商周指出，今年4月，台積電宣布一項三年計畫，將投資1,000億美元以提高產能，這筆錢將有助於緩解客戶對供應中斷的恐懼。然而，政治和競爭都有可能侵蝕台積電的地位。因此，未來幾年將是台積電自張忠謀於2018年退休（甚至是1987年成立）以來面臨的最關鍵時期。

像英特爾這類公司，是為客戶設計和製造晶片，但張忠謀想出了一種名為純晶圓代工廠的模式，在這種模式中，他的公司為想自己設計晶片卻又不想經營數十億美元晶圓廠的客戶，承擔生產晶片的複雜任務。

對台積電而言，真正的重大突破發生在2010年，當時張忠謀邀請威廉斯（Jeff Williams，幫助蘋果未來執行長庫克監督蘋果所有產品的全球營運）到他家做客共進晚餐，這頓飯促成了台積電為蘋果的iPhone和iPad生產客製化晶片的協議。

這項協議獲得了回報，幫助蘋果達到了壓倒性的規模，並促使台積電成為半導體產業的關鍵廠商，同時進一步提高其製造更複雜晶片的能力。相形之下，英特爾未能在智慧手機晶片市場上發展為一位可靠的競爭者，而台積電的產品非常好，足以吸引英特爾在高效能運算市場上的大客戶轉向。

報導並指出，美國、亞洲和歐洲的政治領導人，都剛目睹了供應鏈遭破壞的脆弱性。在中國大陸方面，川普政府決定禁止美國企業與華為合作，強化了大陸培育國內晶片製造技術的緊迫性。張忠謀在4月的一場活動中表示，中國大陸的晶片製造商仍落後台積電好幾年，並呼籲台灣官員繼續支持該公司，維持其地位。

拜登總統也致力於加強國內製造業，他想投入500億美元在美國的半導體研究和生產。 台積電今年將開始在亞歷桑納州建造一座價值120億美元的工廠，計劃於2024年投產，並計劃進一步擴大規模。 三星和英特爾已經比台積電在地域上分散了，這是兩家公司可以利用的優勢，以發揮其政治影響力。